7 giorni per salvare il mondo. Su Sky Cinema Collection è Apocalypse!

lunedì 23 settembre 2019 - Sky

Il mondo è sempre più vicino al collasso. Oggi per parlare di Apocalisse non c'è bisogno di scomodare la Bibbia e le scritture dell'apostolo Giovanni. Non c'è bisogno di perdersi in disquisizioni sul simbolismo dei cavalieri che irrompono nel mondo da noi conosciuto. Basta dare un'occhiata ai report scientifici sui cambiamenti climatici. Basta dare uno sguardo non distratto sui disastri ambientali che si susseguono nella quasi completa indifferenza.

Per immaginare quel che sarà o quel che potrebbe essere Sky Cinema propone APOCALYPSE, una rassegna di oltre venti film catastrofici disponibili su Sky Cinema Collection da lunedì 23 a lunedì 30 settembre. Qui uomini e donne devono combattere per la sopravvivenza in condizioni critiche, spesso disperate. Non ci sono da affrontare solamente calamità naturali con tempeste e tornado dalla straordinaria potenza. Ci sono intelligenze artificiali, minacce che provengono dallo Spazio, mostri millenari pronti a risvegliarsi per seminare il terrore in ogni dove.



I film, disponibili anche on demand, garantiscono suspense e tensione in egual misura. Del resto, a ben vedere, non solo di effetti speciali vivono questi titoli. Contano l'attenzione e la sensibilità di chi sta dietro alla macchina da presa; contano la presenza e il carisma degli attori chiamati a dare volti ed emozioni ai protagonisti in scena. Si vedano, ad esempio, i cult che portano la firma di Roland Emmerich, regista già noto per opere come Stargate e Independence Day. Nella rassegna spazio dunque a The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo, successo clamoroso al box office nel 2004. Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal sono padre e figlio. Entrambi, da posizioni diverse, devono sopravvivere ad una tempesta dalle proporzioni epocali che mettono sotto scacco gli Stati Uniti e non solo. Le scene all'interno della New York Public Library sono mozzafiato.



In 2012 il cambiamento climatico viene analizzato con straordinaria efficacia evidenziando l'inerzia e l'impotenza degli stati nazionali nell'affrontare simili emergenze. Tra richiami biblici e profezie Maya, si vive una catastrofe che mette a rischio l'esistenza delle nostre società. In Godzilla, altro fiore all'occhiello della filmografia di Roland Emmerich, il protagonista è il mostro giapponese più famoso della Storia. Prova a bloccare la sua avanzata un manipolo di scienziati e agenti segreti disposti a tutto pur di evitare l'impensabile in una riconoscibilissima New York. Nel cast ci sono Matthew Broderick e Jean Reno.



Altri mostri, stavolta provenienti dallo Spazio, sono al centro del mirabolante La guerra dei mondi di Steven Spielberg. La famiglia Ferrier, guidata da Ray (Tom Cruise), tenta di resistere nel bel mezzo di un'invasione aliena della Terra programmata da millenni. Simili scenari, anche se con ambientazioni e dinamiche totalmente differenti, si possono riscontrare in Battleship. In quest'occasione l'umanità affida il suo destino a tre navi da guerra giapponesi e statunitensi. C'è da fermare degli extraterrestri provenienti da un pianeta a noi sconosciuto. Nella acque del Pacifico i militari a stelle e strisce hanno i volti di Liam Neeson, Rihanna, Alexander Skarsgård e Taylor Kitsch. Ben più pacifico l'alieno interpretato da Keanu Reeves in Ultimatum alla Terra, remake di un classico della fantascienza anni Cinquanta. Stavolta, per gli uomini, chi viene da lontano può rappresentare l'unica salvezza.



La selezione di Sky Cinema è impreziosita da altri titoli di grande effetto. Si vedano Left Behind - La profezia, in cui milioni e milioni di persone svaniscono nel nulla da un momento all'altro, e World Invasion, film che pone Los Angeles come il teatro di uno scontro epico tra i marines e dei colonizzatori alieni che usano le maniere forti per prendere possesso della Terra. Un'altra corsa contro il tempo è invece alla base di Terminator 3 - Le macchine ribelli con protagonista il coriaceo e indistruttibile Arnold Schwarzenegger.



Nel ciclo Apocalypse si segnalano infine altri film molto diversi fra loro, accomunati però dalla tensione e dai colpi ad effetto. Da una parte c'è il catastrofico Hurricane - Allerta Uragano; dall'altra l'angosciante These Final Hours - 12 ore alla fine. Non poteva mancare, in una selezione così muscolare, la figura di Dwayne Johnson. La star di Fast & Furious deve evitare che un grattacielo di immani proporzioni venga distrutto fatalmente da un incendio. Da salvare dalle fiamme c'è anche la sua famiglia.