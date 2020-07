Filming Italy Sardegna Festival, una terza edizione all’insegna della multimedialità

martedì 14 luglio 2020 - Festival

Presentata oggi a Roma la 3^ edizione di Filming Italy Sardegna Festival diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 22 al 26 luglio a Forte Village di Cagliari. Presenti all’appuntamento anche Giancarlo Leone, Presidente Associazione Produttori Audiovisivi, Roberto Stabile, Head International Department ANICA, Maria Grazia Li Bergoli, rappresentante di Women in Film, Television & Media Italia, l’attrice Selene Caramazza e il filosofo Vincenzo Pepe, Presidente di FareAmbiente.



Tiziana Rocca ha dichiarato: “Filming Italy Sardegna Festival conferma con la terza edizione di essere una delle poche manifestazioni italiane che lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Tra le tante novità di quest’anno, la multimedialità del Festival, che metterà a disposizione un’area virtuale in modo da dare a tutti la possibilità di seguire i numerosi eventi.



Tanti gli ospiti internazionali e italiani che avremo il piacere di ospitare durante il festival, da Isabelle Huppert a cui verrà consegnato il Filming Italy Woman Power Award a Matt Dillon, che quest'anno è il presidente onorario del festival. Un ringraziamento speciale poi a Ilenia Pastorelli, madrina del festival e Claudia Gerini, presidentessa della giuria della sezione dei cortometraggi. Avremo una serata speciale dedicata a Gabriele Muccino e consegneremo a Riccardo Milani il Premio Women in Film - Filming Italy Award come ringraziamento per la sua sensibilità nei confronti delle donne, così che possa continuare a scrivere nuovi soggetti e sceneggiature con protagoniste femminili. Non mancherà la musica, con Arisa che si esibirà sulle note della colonna sonora di Lilli e il Vagabondo in occasione del lancio di Disney+ e anche un omaggio al maestro Morricone.



Ci sarà spazio anche per affrontare la situazione cinematografica attuale post lockdown con i problemi legati al Covid, in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi infatti saranno presentati due panel alla presenza di diversi produttori e broadcaster internazionali e italiani" - ha aggiunto Tiziana Rocca.



"Anche questa edizione sarà dedicata alle donne, sono molto orgogliosa infatti di proseguire la collaborazione con Women in Film Italia, importante organizzazione che da anni si batte per i diritti delle donne. Tra gli obiettivi, anche quello di far incontrare il mondo dell’intrattenimento del nostro paese e quello estero, con l’intento di promuovere l’internazionalizzazione e i nostri territori. Attraverso il nostro Festival vogliamo promuovere e presentare quelli che saranno i film della stagione estiva e le anteprime autunnali attraverso il pubblico festivaliero. Non solo cinema insomma, ma anche serie TV, musica, approfondimenti e momenti di riflessione sull’audiovisivo italiano con produttori e istituzioni”.