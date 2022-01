Stasera in tv: i film da non perdere di mercoledì 5 gennaio 2022

mercoledì 5 gennaio 2022 - Televisione

Regia di Steven Spielberg. Un Film con Julianne Moore, Jeff Goldblum, Arliss Howard, Peter Stormare. Titolo originale: The Lost World: Jurassic Park. Genere Avventura - USA, 1997.



L'Isla Sorna, dinanzi al Costarica, è sede di esperimenti sui dinosauri. Lo scienziato Ian Malcolm e la sua 'ex' Sarah Harding la raggiungono per una missione scientifica. Scoprono però che c'è chi sta catturando dinosauri per venderli a uno zoo di San Diego. La lotta per impedire che ciò avvenga è impari e un T-Rex giungerà in città.