Le Vie del Cinema, i festival internazionali arrivano a Milano. Scopri il regalo per MYmovies

È stato uno dei titoli più attesi della Mostra e ha segnato il ritorno dietro la macchina da presa di Darren Aronofsky a cinque anni dal controverso Madre! (guarda la video recensione) presentato sempre al Festival di Venezia in concorso. Al centro della vicenda c’è un’insegnante obeso che si muove a fatica, vicino alla morte, che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia diciassettenne che non lo ha mai perdonato dopo che l’uomo ha scelto di seguire l’uomo della sua vita che poi si è suicidato. Quello di The Whale è un altro intenso, straziante ritratto di una figura ai margini, senza futuro, dopo quella di Mickey Rourke in The Wrestler. La prova di Brendan Fraser è di quelle che tocca le corde giuste e di cui ci si ricorda a lungo.



Per acquistare lo spettacolo di The Whale del 27 settembre, ore 19.00 al cinema Anteo Excelsior, al prezzo scontato di 5 € (anziché 8,50 €), sarà necessario effettuare la registrazione o accedere utilizzando le proprie credenziali alla piattaforma di vendita WebTic. Selezionare il film e lo spettacolo e inserire nel bottone arancione "hai un codice promozionale?" il codice 0DC066AB42A09654.