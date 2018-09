Olivia de Havilland e Kirk Douglas: 204 anni in due

venerdì 7 settembre 2018 - Celebrities

Olivia Mary de Havilland è nata a Tokyo il primo luglio del 1916. Fa parte di un cinema, "quella Hollywood", che era il più bello del mondo. Ed è un segnale di arte e cultura generale, quando ancora c'erano differenze, e non comandava questo relativismo che tutto omologa, il bello col brutto, il buono col cattivo. Era ancora il tempo dell'eroe, o dell'eroina, com'è stata Olivia nei suoi film. Erano i codici che valevano e prevalevano in quelle epoche: la donna andava rispettata, il partner non tradito, i figli tenuti d'occhio, la famiglia tutelata. Era il cinema dove stavi dalla parte della legge, non del criminale. E dove gli uomini sposavano le donne. Nacque, anzi... è nata - occorre il passato prossimo, non il remoto - bene. Suo padre Walter Augustus de Havilland, era un avvocato inglese con studio a Tokyo, sua madre era Augusta Ruse, attrice, nome d'arte Lilian Fontaine. Il cognome che poi avrebbe assunto Joan, sorella di Olivia. Infanzia e adolescenza perfette. Preparazione artistica teatrale, e poi Hollywood.

La memoria riporta naturalmente a Via col vento. Il ruolo che ha posto l'attrice nella leggenda del cinema. Era Melania, dolce, quasi remissiva, educata, a fronte di Rossella (Vivien Leigh), trasgressiva, pragmatica, irrequieta. È impressionante pensare agli altri protagonisti di Via col vento, del 1939. Gable è morto nel 1960, la Leigh nel 1967, Howard addirittura nel 1943. E Olivia è ancora qui. C'e di mezzo un'eternità, toglie il fiato. Non c'è dubbio che sia invecchiata bene, e vitale. Lo scorso anno è stata nominata "Dama dell'impero britannico" e per non impigrirsi ha fatto causa al network FX che, attraverso Catherine Zeta-Jones, non l'aveva "degnamente" rappresentata.