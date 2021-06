Fare Cinema 2021, il cinema italiano riparte

giovedì 10 giugno 2021 - mymovieslive

Un'intera settimana dedicata ai mestieri della Settima Arte e alla promozione dell'industria cinematografica nazionale, con film, documentari, cortometraggi e incontri trasmessi in streaming su MYmovies, sul portale della Farnesina italiana e attraverso la rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura nel mondo.



La macchina dei sogni riparte. Dal 14 al 20 giugno si tiene la quarta edizione di Fare Cinema, rassegna dedicata al cinema italiano all’estero promossa dalla Farnesina in collaborazione con Ministero della Cultura, ANICA, Agenzia ICE e Istituto Luce - Cinecittà. Una manifestazione che fin dal titolo (Reboot – Il cinema italiano riparte) punta a sottolineare la straordinaria capacità di reazione dimostrata dall'industria cinematografica italiana di fronte alla crisi legata alla pandemia. E che, come sempre, rivolgerà una particolare attenzione ai mestieri del cinema, con una serie di produzioni originali realizzate con i partner dell’iniziativa, con sottotitoli in inglese o in più lingue.



Anche quest'anno Fare Cinema si svolgerà online, con accesso gratuito e libero: canali privilegiati saranno MYmovies e italiana, il portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della lingua, della cultura e della creatività italiana nel mondo.





I FILM IN STREAMING SU MYMOVIES

Nei giorni di Fare Cinema, Istituti di Cultura, Ambasciate e Consolati offriranno proiezioni online gratuite su MYmovies con la rassegna "Con la macchina da presa", organizzata in collaborazione con True Colours, e le storie di imprenditoria e di eccellenza di "Biopic TV" (Rai.com e MoviHeart).



CON LA MACCHINA DA PRESA

Un festival dei mestieri del cinema

Sei film di recente produzione, selezionati allo scopo di mettere in rilievo i diversi mestieri del cinema e messi a disposizione gratuita del pubblico degli Istituti Italiani di Cultura grazie a un accordo con il distributore True Colours. Le opere saranno disponibili su MYmovies per l'intera durata di Fare Cinema, dal 14 al 20 giugno.



I film:

- Fortuna di Nicolangelo Gelormini, 2020

- Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis, 2018

- Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio, 2018

- I moschettieri del re di Giovanni Veronesi, 2018

- Il sindaco del rione sanità di Mario Martone, 2019

- Puntasacra di Francesca Mazzoleni, 2020 (solo in alcuni paesi)

(Sottotitoli in inglese, francese e spagnolo)





BIOPIC TV

Storie di imprenditoria e di eccellenza

Sempre dal 14 al 20 giugno su MYmovies, in collaborazione con RAI Com e MoviHeart, arricchiscono il programma di Fare Cinema due fiction che mettono in risalto la capacità creativa e imprenditoriale del nostro paese e che hanno ottenuto ottimi riscontri di pubblico al loro passaggio televisivo: Enrico Piaggio, un sogno italiano (2019) con Alessio Boni e Violante Placido, dedicato alla vita dell’imprenditore toscano, e Luisa Spagnoli (2016) con Luisa Ranieri, miniserie in due puntate sulla biografia della fondatrice della Perugina.





GLI ALTRI EVENTI DI FARE CINEMA 2021

Sul Vimeo di italiana troveremo i cinque titoli finalisti nella categoria “Miglior Cortometraggio” dei Premi David di Donatello 2021 (Italian Screens con l'Accademia del cinema italiano e ANICA), i tre documentari inediti del Salone Internazionale del Libro di Torino che raccontano il passaggio di grandi romanzi dalla carta allo schermo (Book To Screen) e la serie completa dei film realizzati per il progetto MAECI-Anica Corti d'Autore. E ancora videoclip, interviste e incontri che daranno la parola ai protagonisti dell'industria dell'audiovisivo (Reboot/Il nuovo abbraccio del cinema, con Fondazione Cinema per Roma e per la curatela di Mario Sesti).



A partire dal 14 giugno, per una durata di sei settimane, prenderà inoltre il via la rassegna Oltre lo schermo, curata da Audiovisiva (audiovisiva.org): 15 documentari che raccontano i mestieri del cinema italiano, accessibili su piattaforma dedicata attraverso i siti web degli Istituti Italiani di Cultura e il portale italiana.



Il cinema italiano si conferma così uno straordinario strumento di narrazione del Paese nella sua interezza e nella sua varietà, come appare anche dalle mille meravigliose location di ItalyForMovies. Fare Cinema culminerà sabato 19 giugno con la celebrazione della seconda Giornata Mondiale del Cinema Italiano.





ITALIAN SCREENS

I cortometraggi dei Premi David di Donatello 2021

Per celebrare la Giornata Mondiale del Cinema Italiano, Fare Cinema presenterà sul canale Vimeo del portale italiana i cinque titoli finalisti nella categoria “Miglior Cortometraggio” dei David di Donatello 2021, la cui cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 11 maggio. L'iniziativa è frutto della collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l'Accademia del Cinema Italiano e con ANICA. I cinque cortometraggi rimarranno disponibili per l'intera durata della rassegna, dal 14 al 20 giugno.



I film:

- Gas Station di Olga Torrico

- Il gioco di Alessandro Haber

- L'oro di famiglia di Emanuele Pisano

- Shero di Claudio Casale

- Anne di Domenico Croce e Stefano Malchiodi (vincitore del David di Donatello 2021 per il miglior cortometraggio)

(Sottotitoli in inglese, francese, spagnolo)

REBOOT / IL NUOVO ABBRACCIO DEL CINEMA

Dalla resilienza alla ripartenza: video, interviste, incontri

La parola ai protagonisti dell'industria cinematografica italiana, in una serie di brevi clip e di incontri online. In collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma, a cura di Mario Sesti, Reboot presenta una fotografia dello stato dell'arte del cinema e dei suoi mestieri oggi in Italia, attraverso una selezione di video-interviste (sottotitolate in inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, arabo, russo e cinese) a Pierfrancesco Favino, Mirko Perri, Daniele Ciprì, Fabio Lovino, Pietro Valsecchi, Massimo Cantini Parrini, Anna Foglietta, Maricetta Lombardo, Daniele Luchetti e Nicola Guaglianone.



I due video de "Il nuovo abbraccio del cinema" ci riportano invece al difficile momento che abbiamo vissuto negli ultimi mesi e alle sfide lanciate al mondo del cinema dalla pandemia, attraverso le testimonianze di autori, produttori e autori come Francesca Cima, Sergio Castellitto, Paola Cortellesi, Liliana Cavani, Cristina Donadio, Claudio Giovannesi, Edoardo Leo, Riccardo Milani, Sara Serraiocco, Pietro Valsecchi e Carlo Verdone.



Grazie alla collaborazione con Fondazione Cinema per Romae di concerto con gli Istituti Italiani di Cultura della Farnesina, saranno trasmessi anche alcuni incontri che si sono svolti online nelle scorse settimane: conversazioni in cui professionisti italiani hanno dialogato con esponenti del mondo del cinema e della cultura locali, individuati dalle Sedi di riferimento. I video Reboot e Il nuovo abbraccio del cinema e gli incontri saranno disponibili QUI.



Gli incontri:

- IIC Amburgo: Fabio e Damiano D’Innocenzo (registi) e Carlo Chatrian (Direttore del Festival di Berlino)

- IIC Atene: Adele Tulli (regista) e Alessandro Siliotopoulos (regista)

- IIC Dakar: Nicoletta Taranta (costumista) e Omou Sy (costumista, stilista)

- IIC Lubiana: Paola Mammini (sceneggiatrice) e Branko Završan (attore)

- IIC San Paolo: Leonardo Fasoli (sceneggiatore) e Flavia Guerra (giornalista)

- IIC Toronto: Saverio Costanzo (regista) e Jerry Ciccoritti (regista)

(Ciascun incontro ha sottotitoli in lingua locale)





OLTRE LO SCHERMO

15 documentari raccontano il cinema italiano dietro le quinte

Alida Valli e Lina Wertmüller, Federico Fellini e Luchino Visconti, Dante Ferretti e Nino Rota. Sono alcuni dei protagonisti di Oltre lo schermo, la rassegna realizzata in collaborazione con la piattaforma Audiovisiva, unica realtà italiana presente in Eurovod, che porta in streaming una selezione di quindici documentari sui mestieri del cinema, fruibile gratuitamente dal pubblico internazionale attraverso la rete degli Istituti Italiani di Cultura e il portale italiana.



Un viaggio alla scoperta del cinema italiano dietro le quinte, dai set di film leggendari ai registi più famosi, insieme a tanti straordinari professionisti “nascosti”, senza i quali la magia del cinema non sarebbe possibile. I film saranno disponibili dal 14 giugno e – dopo la conclusione di Fare Cinema – fino al 25 luglio.



I film:

- Alida di Mimmo Verdesca, 2020

- Handmade Cinema di Guido Torlonia, 2012

- Gli angeli nascosti di Luchino Visconti di Silvia Giulietti, 2007

- Acqua e zucchero. Carlo di Palma, i colori della vita di Fariborz Kamkari, 2016

- Dietro gli occhiali bianchi di Valerio Ruiz, 2015

- Citizen Rosi di Didi Gnocchi e Carolina Rosi, 2019

- La morte legale. Giuliano Montaldo racconta la genesi del film Sacco e Vanzetti di Silvia - Giulietti e Giotto Barbieri, 2018

- I ragazzi della Panaria di Nello Correale, 2004

- L'ultimo Gattopardo. Ritratto di Goffredo Lombardo di Giuseppe Tornatore, 2010

- Segretarie. Una vita per il cinema di Raffaele Rago e Daniela Masciale, 2019

- Flaiano: il meglio è passato di Giancarlo Rolandi e Steve Della Casa, 2010

- Un amico magico. Il maestro Nino Rota di Mario Monicelli, 1994

- Dante Ferretti. Scenografo italiano di Gianfranco Giagni, 2010

- L’abito e il volto. Incontro con Piero Tosi di Francesco Costabile, 2008

- As Time Goes by. L’uomo che disegnava sogni di Simone Aleandri, 2018

(Sottotitoli in italiano, italiano per non udenti, inglese, francese e spagnolo)





BOOK TO SCREEN

Dalla carta alla serie: i casi Montalbano, Gomorra e L'amica geniale

In collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, tre documentari che raccontano il processo di realizzazione di serie televisive tratte da altrettanti libri di successo: la saga del “Commissario Montalbano” di Andrea Camilleri, "Gomorra" di Roberto Saviano e "L’amica geniale" di Elena Ferrante. Attraverso interviste agli autori, editori, registi, attori, produttori e al direttore del Salone Internazionale del Libro, Nicola Lagioia, Book To Screen racconta le caratteristiche necessarie per trasportare un bestseller sul piccolo e grande schermo.



Oltre a essere resi disponibili sul canale Vimeo di italiana, i film saranno diffusi sui canali digitali del Salone Internazionale del Libro di Torino. E ogni documentario creerà un ponte con il futuro, anticipando un’altra serie o film di prossima produzione con un’intervista agli autori e alle autrici il cui libro è stato opzionato nei diritti per la trasposizione: "Sarah. La ragazza di Avetrana" (Fandango) di Flavia Piccinini e Carmine Gazzanni, "Nata per te. Storia di Alba raccontata fra noi" (Einaudi) di Luca Trapanese e Luca Mercadante e "Il treno dei bambini" (Einaudi) di Viola Ardone.



I film:

- L’amica geniale + Sarah. La ragazza di Avetrana

- Gomorra + Nata per te. Storia di Alba raccontata fra noi

- Il commissario Montalbano + Il treno dei bambini

(Sottotitoli in inglese)





CORTI D’AUTORE

Sei sguardi per una nuova narrazione dell'Italia nel mondo

Sviluppato dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina in partenariato con ANICA, il progetto Corti d'Autore ha portato alla realizzazione di sei cortometraggi inediti focalizzati su diverse macro-aree artistiche e creative: dal design alla letteratura (in occasione del 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri), dallo spettacolo dal vivo alla cura del patrimonio culturale.



I film sono stati selezionati da una giuria formata da personalità del mondo dell'audiovisivo italiano (Maria Pia Ammirati, Piera Detassis, Monica Maggioni, Ludovica Rampoldi e Gabriele Salvatores) e per la prima volta – in occasione di Fare Cinema – l'intero ciclo sarà reso disponibile sul canale Vimeo del portale italiana (dove i Corti rimarranno disponibili anche dopo la conclusione della rassegna).



I film:

- Noi italiani parliamo con le mani di Carlo Poggioli

- Dolente Bellezza di Roberto Recchioni (già lanciato in occasione del Dantedì)

- Guardami così di Edoardo De Angelis

- Rigoletto a Circo Massimo di Enrico Parenti (già pubblicato in occasione della Giornata Mondiale del Teatro)

- Azione di Manlio Castagna

- Il sole e le altre stelle di Caterina Carone

(Sottotitoli in italiano, inglese, francese, spagnolo)