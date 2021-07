Stasera in TV: i film da non perdere di venerdì 23 luglio 2021

Regia di George Miller (II). Un Film con Mel Gibson, Bruce Spense, Mike Preston. Titolo originale: Mad Max 2. Genere Drammatico - Australia, 1981.



In un futuro catastrofico, i pochi umani superstiti sono divisi in due clan rivali. Max, un guerriero solitario animato da desideri di vendetta, penetra in una delle tribù per impadronirsi del petrolio necessario alla sua battaglia, ma si ritrova coinvolto in una lotta senza esclusione di colpi.