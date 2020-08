Da Memento a Tenet, l'ossessiva e spettacolare corsa contro il tempo di Christopher Nolan

domenica 30 agosto 2020 - Focus

"Non ho paura della morte, sono un vecchio fisico. Ho paura del tempo", confessa il professor Brand (Michael Caine) in Interstellar. Non poteva dirlo meglio Christopher Nolan, non poteva dire meglio la sua ostinazione per il tempo, che non lavora mai come elemento di finzione ma come soggetto a pieno titolo. Film dopo film converte gli assiomi più astratti in peripezie avvincenti, facendo addirittura coesistere nello stesso piano due temporalità contrarie, una che avanza e una che marcia indietro.



Da Memento a Tenet, passando per Interstellar o Dunkirk (guarda la video recensione), i suoi film cerebrali non smettono di essere un grande spettacolo per gli occhi. Non per nulla i suoi nuovi rompicapi sono girati in IMAX 70 mm.

Nolan è oggi il più infaticabile degli autori a praticare la pellicola e il tempo. Se il cinema è la "morte al lavoro" sulla pellicola, ogni volta che si mostra un film (di Nolan) se ne accelera la morte. E il cinema di Nolan è alla ricerca del tempo che (si) 'consuma', è ossessionato dalle ore che perdiamo, dai minuti e i secondi che scorrono inesorabili. Dalla caccia amnesica di Memento al ritorno al futuro di Tenet, Nolan filma l'angoscia che sentiamo davanti alla vita che ci scivola tra le dita.



Con Tenet, racconto spettacolare che inverte il corso del tempo per causare o evitare la Terza Guerra Mondiale, dimostra una volta di più di saper giocare con la durata, dilatata o ridotta a suo piacimento. Come in Interstellar anche in Tenet, la terra è minacciata. Il nemico questa volta è il futuro, desideroso di rimpiazzare il presente e di prendere il nostro posto. L'avversario è astuto ma lo conosciamo bene. Il regista moltiplica le andate e i ritorni tra esplosioni e bagarre che sabotano dall'interno la meccanica del blockbuster. Del resto Nolan lo aveva già fatto con Batman Begins e Il cavaliere oscuro ma questa volta va più lontano, mettendo in crisi il racconto attorno a un personaggio principale che si chiama 'protagonista' e reclama il controllo del gioco.



Ma è Nolan il vero agente speciale infiltrato nell'industria hollywoodiana per boicottarla. A immagine del suo eroe (John David Washington), lanciato in una ricerca monumentale e complessa per salvare il mondo da una bomba temporale, l'autore disegna un affresco spazio-temporale vertiginoso, dove il tempo, alleato e nemico, è alla mercé di un cattivo old school (Kenneth Branagh), decisamente più ambiguo e appassionante del protagonista. Un protagonista virtuoso e romantico, come sovente nel cinema di Christopher Nolan, che volge sempre l'amore per una donna in ossessione velenosa (Memento, The Prestige, Inception). Rivelato da BlacKkKlansman, John David Washington fa il paio con Robert Pattinson che brilla di mille fuochi e rassicura gli scettici fan di Batman sulla prossima incarnazione del cavaliere oscuro (The Batman).

Tra presente al collasso e domani che non muore mai, Tenet condensa tutta la filmografia di Nolan in forma di the best of, riprendendo le sperimentazioni cronologiche di Memento, le compressioni e le dilatazioni temporali di Interstellar, i ripiegamenti e gli stiramenti sbalorditivi di Inception, le linee temporali parallele di Dunkirk, il desiderio di magia del pubblico come risorsa di potere in The Prestige e ovviamente la dimensione politica della trilogia di Batman.



Tenet mette in scena tutta l'inquietudine contemporanea, l'afflizione per un mondo in pericolo che procede inesorabilmente verso la fine. E ritroviamo ancora l' 'accento' e il colore di Michael Caine, attore leggendario e atipico, fedelissimo soldato del regista. A tornare è pure la freddezza dell'autore. Se l'emozione non è mai stata il suo forte, Tenet inverte il tempo ma non l'attitudine di Nolan. Quello che manca al film è la poesia, a dispetto di Kenneth Branagh che recita T.S. Eliot.



È un film smisurato Tenet ma non è un grande film. Il virtuosismo e la ricerca esasperata del prestigio gli divorano il cuore. Nonostante il titolo palindromo, che decide l'organizzazione formale, e lo sbalordimento indotto dal concetto, il film è una dimostrazione di forza concettuale che rischia la caricatura. Il precepte (Tenet significa 'principio') fagocita il piacere e lascia gli occhi asciutti mentre avanziamo in direzione di un incubo, verso il regno oscuro della pandemia. Col vaccino, osiamo attendere un Nolan lirico oltre che scientifico. Perché in faccia al mistero di un 'buco nero', Einstein e Newton non bastano. Servono i poeti per la malinconia e la solitudine segreta che rivelano le innovazioni tecnologiche.