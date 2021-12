Recensione di Emanuele Sacchi

venerdì 11 dicembre 2020

 di Emanuele Sacchivenerdì 11 dicembre 2020

Lucy Cola è un'astronauta impeccabile. Dopo aver visto la Terra da lassù, però, non riesce a riabituarsi alla vita quaggiù: giorno dopo giorno il suo matrimonio, i suoi affetti e la sua stabilità mentale sono sempre più compromessi e rischiano di andare in pezzi.

Come un piatto troppo ricercato, o una camera riempita di soprammobili e oggetti colorati. O una parete stracolma di quadri, non importa quanto pregevoli; quando sono troppi, infatti, l'effetto è sì abbacinante, ma non in senso positivo. Al suo debutto nel lungometraggio dopo una carriera di successi televisivi - ha creato le serie Fargo e Legion - Noah Hawley esagera, lavorando di quantità e non di qualità. E inciampa, con una delusione unanime di pubblico e critica, nonostante un notevole cast a disposizione.

Il materiale di partenza lo fornisce la cronaca, che per una volta sembra superare la finzione cinematografica, e in particolare il caso di Lisa Nowak, astronauta statunitense famosa per essere stata arrestata in un evidente stato di instabilità psichica, armata e pericolosa. Hawley cambia identità e diversi dettagli della vicenda di Nowak, trasformandola in quella di Lucy Cola, astronauta che ripercorre le orme di Icaro, avvicinandosi così tanto alla meta da precipitare e pagarne le conseguenze. Ma la caduta di Lucy - in the Sky nell'azzeccato titolo, come la celeberrima canzone dei Beatles qui ripresa in una cover - è solo psicologica, non fisica: nella navicella spaziale per lei tutto procede alla perfezione. È quando Lucy torna sulla terraferma, a misurarsi con le miserie quotidiane, che per lei cominciano i problemi. Natalie Portman si dedica con trasporto al personaggio di Lucy, calcando la mano sull'accento del Sud e su alcune caratteristiche comportamentali del personaggio, anche se riprende troppi tratti di personaggi precedenti (Il cigno nero, Vox Lux). Meglio la piccola parte di Ellen Burstyn, ancora una volta - vedere il di poco successivo Pieces of a Woman per credere - straordinaria.

Ma nonostante il cast, arricchito da un Jon Hamm sciupafemmine e più Don Draper che mai, a Hawley la situazione sfugge ben presto di mano. La voglia di strafare porta il regista a scelte stilistiche chiassose e di dubbio gusto: come l'accelerazione da videoclip che conduce Lucy in ospedale, al capezzale della nonna, le inquadrature sghembe o le continue modifiche di formato video da 16:9 a 4:3, che dovrebbero aiutare a visualizzare la diversità di prospettive tra vastità dello spazio e angoscia dell'ordinario ma finiscono solo per sembrare stucchevoli interventi di un cineasta ambizioso. Ogni salto narrativo, ogni ralenti, ogni momento drammatico traccia così il disegno predeterminato e prevedibile di una donna che non può più tornare sul, e a patti con, la Terra. Sappiamo già come andrà a finire a prescindere dal fatto di cronaca a cui il film si ispira: è sufficiente leggere tra le righe di ogni indizio cinematografico disposto in favore di macchina da presa da Hawley. Fino alla metafora della farfalla che uccide il suo corpo terreno per spiccare il volo, tautologica e ridondante anche per lo spettatore meno attento. Un'occasione mancata e la dimostrazione che il passaggio da piccolo a grande schermo può rivelarsi problematico anche per i registi più insospettabili. 

Sei d'accordo con Emanuele Sacchi?



0%

100% Scrivi a Emanuele Sacchi Convalida la tua preferenza

Inserisci qui la tua email:

La tua preferenza è stata registrata. Grazie.

Chiudi

Chiudi Ti abbiamo appena inviato una email. Apri il messaggio e fai click sul link per convalidare il tuo voto. Attenzione. L'invio non è andato a buon fine.