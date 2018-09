I Love GAI premia la Sicilia: vince Parru pi tìa di Giuseppe Carleo

Che intende con "magia popolare"?

È un linguaggio la cui origine si perde nella notte dei tempi, molto prima della nascita della religione. Ancora oggi la cultura occidentale conserva un'inclinazione all'irrazionale, per affrontare quei quesiti eterni cui il mondo moderno non sa dare risposta.



Il suo corto vede protagoniste tre donne: nonna, madre e figlia.

Il rito magico è impersonato dalle donne perché storicamente il loro ruolo è quello di emarginate. Le donne che non hanno mai potuto alzare la voce hanno trovato il modo di imporsi attraverso la magia.



Visivamente Parru pi tìa è molto curato e attento ai dettagli, a cominciare dai titoli di testa che sembrano ricamati con ago e filo su una tovaglia.

Non sembrano: sono! Tutto rigorosamente artigianale.



È vero che una delle due produttrici, Rita Vinci, è sua madre?

Sì, e l'altra è Nicoletta Cataldo. Dedico questo premio a mia mamma e alla mia terra, repertorio inesauribile di cultura.



Quanto è forte il suo legame con la Sicilia?

È imprescindibile. Parru pi tìa è stato girato in un appartamento che si affaccia sui tetti del mercato storico di Palermo, Ballarò.



A Palermo ha studiato regia.

Sì, nella sede siciliana del Centro sperimentale di cinematografia, dopo aver studiato recitazione nella sede romana.



Quanto tempo c'è voluto per realizzare il suo corto?

Un anno di preparazione, 5 giorni di riprese.



Che cosa crede abbia conquistato la giuria?

Credo che abbiano capito che volevo raccontare qualcosa di autentico, qualcosa che fa parte di me.



E adesso?

Sto preparando il mio primo lungometraggio: sono in fase di sceneggiatura. Parlerà ancora di magia popolare, questa volta per raccontare l'iter di un uomo che diventa mago. Perché credo che il mago sia lo psicanalista del popolo.