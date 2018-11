Il cinema Sci-Fi, un magico viaggio nello spazio e nel tempo

martedì 6 novembre 2018 - Sky

La catastrofe ecologica, l'intelligenza artificiale, i disordini geopolitici, le risposte populiste al terrorismo, il mondo assomiglia sempre più a una pagina di science-fiction, un genere che conosce un successo inedito dopo essere stato abbandonato per un ventennio e a cui Sky dedica ora un intero canale, SKY CINEMA SCI-FI. Definire la science-fiction è un compito arduo. Uno dei suoi maestri, Isaac Asimov, si è arrischiato: "Un ramo della letteratura che si occupa delle risposte umane ai progressi della scienza e della tecnologia". In effetti gli scrittori si appropriano di una scoperta scientifica ancora in gestazione nei laboratori e la portano come una lanterna magica nel mondo. La sua ombra permette ai lettori di riflettere collettivamente sull'avvenire.

Esistono grandi opere premonitrici che sono state in grado di pronosticare in largo anticipo il cambiamento indotto da un'evoluzione tecnica, "1984" di George Orwell, onnipresente sullo schermo, è senza dubbio l'esempio più celebre. L'interesse per i classici della science-fiction, o più liricamente letteratura dell'immaginario, è altissimo oggi. Al cinema come in televisione il 'fantastico' ha riguadagnato terreno e trovato finalmente una posizione privilegiata. Marzia Gandolfi

Dispositivo metaforico impiegato per riferire e decifrare gli snodi cruciali del contemporaneo, la science-fiction, come tutte le arti, implica l'anticipazione ma più delle altre ha assunto un ruolo di allerta, una funzione catartica che esorcizza le inquietudini della nostra società. Del resto, immaginare l'avvenire allontana le angosce del presente. Cassandra della letteratura, come la definiva Alain Damasio, scrittore francese di fantascienza, la SCI-FI è un Giano bifronte: un volto nero, addirittura terrificante, sul quale proliferano le distopie e un volto solare, utopico, dove l'umanità si batte, inventa nuovi sistemi sociali, sviluppa una civiltà auspicabile. Nei film come nei romanzi migliori i due aspetti coesistono e si affrontano, nutrendosi delle nostre paure, del presente e delle ricerche scientifiche in corso per proporre delle interpretazioni, plausibili o no, del domani. Le catastrofi in fondo improbabili che i film descrivono diventano sovente delle anticipazioni prossime.