Oppenheimer, il quantico dei quantici

Fedele soldato di Nolan, finora confinato a ruoli di supporto, Cillian Murphy conferisce al personaggio i suoi tratti emaciati e gli occhi blu acciaio, immancabilmente spalancati e soggetti a visioni che ci sfuggono. Se si osserva Robert Oppenheimer nelle immagini d’archivio, scopriamo un uomo con la stessa voce sommessa e lo stesso sguardo limpido ma irrimediabilmente perso dietro un’invenzione che pensava uno scudo ma si rivelò una spada.



Per raccontare questo scienziato amante dell’arte e della letteratura, che conosce il sanscrito e impara l’olandese in un semestre, che ama donne ‘brune’ e sagaci, che è maldestro in laboratorio e pratica sotto il cappello una sorta di passività tormentata, Nolan elude l’estenuante linearità del biopic tradizionale. La complessità del personaggio passa per due tempi distinti (“fusione” e “fissione”), per formati diversi, per temporalità che intrecciano costantemente presente, passato e futuro, per il colore (le sequenze soggettive che esprimono il punto di vista di Oppenheimer) e per il bianco e nero (quelle oggettive che assumono il suo stato d’accusa).



Il risultato è un ‘quantico dei quantici’ della fisica rivoluzionaria inaugurata da Einstein. Un canto d’amore per quei prodigiosi scienziati che al debutto del XX secolo furono in grado di riprodurre in laboratorio le forze fondamentali dell’universo. Ma dentro lo stesso movimento, Oppenheimer è un incubo da svegli, un racconto ammonitore, un vaso di Pandora aperto per sempre il 16 luglio 1945, il giorno del test della bomba atomica nel deserto di Los Alamos.



Nolan, come sua abitudine, crea cortine di fumo dentro la sua storia, controfuochi, false piste che distraggono lo spettatore dalla vera posta in gioco. Il personaggio smidollato e codardo incarnato da Robert Downey Jr. agita lo spauracchio rosso per confonderci sull’ambizione che divorava lo spirito degli scienziati del Novecento, tutti consapevoli di aver attraversato un punto di non ritorno, di aver acceso il fuoco e di avere quasi ridotto l’umanità in cenere. In laboratorio e in aula, si destreggiano coi numeri, entusiasti all’idea di dare forma concreta ai loro calcoli, impazienti di superare i confini che separano la teoria dalla pratica, al punto da dimenticare la natura mortale della loro missione.



Costantemente manipolati e dominati, i loro cervelli sono stati ‘strumenti’ e la loro bomba è stato un affare militare e politico più che scientifico. A ricordarlo ad Oppenheimer, che sente un rimorso (morale e intellettuale) inestinguibile per le conseguenze del fuoco nucleare sulla carne di coloro che lo hanno subito, è il presidente Truman, capace di onorarne l’intelligenza prima di schiacciarla nello studio ovale: poco importa chi ha concepito il dispositivo, la responsabilità riposa sulle spalle di chi ha osato servirsene.