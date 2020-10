Cristin Milioti, e alla fine arriva Palm Springs!

mercoledì 14 ottobre 2020 - Celebrities

A Broadway, hanno cominciato a masticare il suo nome grazie al musical "Once", che le ha permesso non solo di vincere un Grammy Award nel 2013, ma di ottenere anche una candidatura ai Tony l'anno precedente. Anche se, purtroppo, il premio le è stato scippato da una superlativa Audra McDonald in gran lustro con "Porgy and Bess". Perché George Gershwin, dopotutto, è sempre George Gershwin! In televisione, invece, la si è vista di sfuggita ma, in uno dei ruoli che è forse stato fra i più attesi del mondo. Quello della tanto cercata "madre" di How I Met Your Mother.

Dopo delle piccole parti in alcuni spot commerciali, in telefilm come 30 Rock e film come Greetings from the Shore con David Fumero, comincia una lunghissima gavetta teatrale.

Scelta poi per incarnare la tanto aspettata e amatissima "madre" nella fortunata sitcom della CBS How I Met Your Mother, entra nel cast del film The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, interpretando Teresa Petrillo, la prima moglie di Jordan Belfort, che è invece uno scatenatissimo Leonardo DiCaprio. Fabio Secchi Frau

