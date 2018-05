Woody Harrelson: 'La nomination all'Oscar? Sono bastati 8 minuti'

Abbiamo tutti in mente la sua scena clou di Tre manifesti a Ebbing, con quella lettera che è rimasta memorabile.

Ah, la lettera? (ride, ndr). La cosa divertente è che quel giorno ero con un mio caro amico del Kentucky che mi ha accompagnato anche a Cannes, sbagliando tra l'altro passaporto - ma questa è un'altra storia. Dicevo, ero con Joe - Joe si chiama, non Robert? Non importa, mi scusi, è il jet leg, il mio cervello va e viene e... vabbè - insomma, le dicevo, arrivo sul set e mi danno questa lettera. Leggi, mi dicono. La leggo, e otto minuti dopo avevo finito. Tutto qua. Si aspettava qualcosa di epico? Non c'è.



Da non crederci: avete fatto una sola ripresa?

Sì, al massimo due. Otto minuti per una scena che mi è valsa la nomination all'Oscar. Non fa ridere?



Abbastanza. Ma si rendeva conto di quanto fosse di valore il film, mentre lo girava?

Martin McDonagh è l'erede dei fratelli Coen, un grandissimo filmaker. Lo stimavamo, ma a dire il vero ci siamo resi tutti conto di che capolavoro incredibile fosse quel film solo quando l'abbiamo visto tutto finito e montato. Io sono rimasto stupefatto, senza parole. Alla Mostra del Cinema di Venezia lo abbiamo rivisto tutti quanti insieme... e chi se la scorda più quell'emozione.



È fiero della longevità della sua carriera, tra grande cinema ed esperienze televisive d'eccezione come True Detective?

Io abbastanza, mia madre molto meno. L'altro giorno, sconsolata, mi ha detto: "Ehi Woody, ma com'è che negli ultimi film muori sempre? Se muori anche in Solo: A Star Wars Story, giuro, non lo vado a vedere". Ovviamente non riveliamo il finale, però non ci avevo mai pensato prima. Muoio spesso, nei film. Forse sono troppo per questo mondo. Lei che dice?



Non ne ho idea, però per finta 'muore' in maniere memorabili. Finita la promozione di Star Wars a cosa pensa di dedicarsi?

A una bella vacanza, mi ci vuole. Però lei scriva che mi dedicherò alla promozione di un altro film, che ho girato io personalmente: Lost in London. Per quello non avrò gli uffici stampa Disney ad aiutarmi a pubblicizzarlo, quindi ragazzi dovete aiutarmi, passate parola.



Basta che non ci muore anche in quel film.

In quel film interpreto me stesso... Quindi no, per il momento sono ancora vivo direi. Spero.