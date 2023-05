Ant-Man And the Wasp - Quantumania, su IBS il dvd del film che ha dato inizio alla fase cinque del MCU

mercoledì 31 maggio 2023 - Homevideo

Scott Lang ha salvato il mondo, insieme agli Avengers, poi ha scritto un libro e ora vive di quello. Sua figlia Cassie invece è un'attivista che non ha paura di mettersi nei guai con la polizia. Inoltre è anche un genio della scienza e con l'aiuto di Hank Pym e Hope Van Dyne ha ideato un sistema per sondare il regno quantico. Janet Van Dyne, che della sua lunga prigionia nel regno quantico preferisce non parlare, ne è all'oscuro e quando lo scopre è troppo tardi per fermare Cassie: il suo esperimento finisce per trasportare tutti in questa fantastica dimensione, dove si trova anche... il Conquistatore!



Molto diverso dai due precedenti capitoli dedicati all'eroe, Ant-Man and the Wasp: Quantumania è un'avventura in un mondo strano e lisergico diretta da Peyton Reed. MYmovies.it

Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha dato il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe: l’epica avventura presenta l’antagonista più potente del MCU fino ad ora: Kang il Conquistatore.



Regia: Peyton Reed

Interpreti: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray

Anno: 2023

Paese: Stati Uniti, Australia, Canada

Supporto: DVD o Blu-Ray