65 - Fuga dalla Terra, un horror/thriller sci-fi che racconta un'epica lotta per la sopravvivenza

lunedì 20 marzo 2023 - Overview

Thriller fantascientifico con Adam Driver e prodotto da Sam Raimi - regista della trilogia originale di Spider-Man e di Doctor Strange nel Multiverso della Follia -, 65 - Fuga dalla Terra racconta la storia di Mills, un astronauta che torna accidentalmente indietro nel tempo a seguito di un incidente nello spazio, finendo sulla Terra di 65 milioni di anni fa. Unico sopravvissuto allo schianto insieme a una ragazzina di nome Koa, Mills dovrà affrontare con lei un'epica lotta per la sopravvivenza all'interno di un mondo sconosciuto, popolato da spaventose creature preistoriche e, tra queste, dai dinosauri.



A interpretare la compagna di avventure di Driver c'è la giovanissima Ariana Greenblatt, conosciuta soprattutto per i ruoli di Daphne Diaz nella serie di Disney Channel Harley in mezzo e della giovane Gamora in Avengers: Infinity War. L'attrice, di origini ispaniche, nel 2023 apparirà anche nell'attesissimo Barbie di Greta Gerwig, insieme a Margot Robbie e Ryan Gosling.



