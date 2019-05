Rocketman, la video recensione

martedì 28 maggio 2019 - Video recensione

Partendo da una seduta di alcolisti anonimi, la vita della rockstar nota al mondo come Elton John, scorre a ritroso, e trova il modo di affrontare i demoni del passato.

Dopo il successo del film su Freddie Mercury, intorno a Rocketman si e` creata una singolare aspettativa, visto che il regista e` anche colui che lavoro` a >Bohemian Rhapsody (guarda la video recensione). Ma Dexter Fletcher sceglie un altro percorso per affrontare la vita di Elton John, e usa le vicende dell'artista come parabola tra il reale e il fantastico per comprendere un talento inafferrabile.

Ad affliggere il film, e` pero` la necessita` di dover rendere tutto visibile, privando l'immaginazione di ogni spazio.

Un film- evento che evita gli spigoli piu` difficili da gestire. Cosi`, tutto e` bene quel che finisce bene. Come si voleva rappresentare, ma non come si voleva audacemente immaginare. A cura della redazione

In occasione dell'uscita al cinema di Rocketman, Nina Pons interpreta la recensione di Emanuele Sacchi.