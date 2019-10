Parasite, guarda l'inizio del film vincitore del Festival di Cannes [HD]

giovedì 31 ottobre 2019 - Guarda l'inizio

I quattro membri della famiglia di Ki-taek sono molto uniti, ma anche molto disoccupati, e hanno davanti a loro un futuro incerto. La speranza di un'entrata regolare si accende quando il figlio, Ki-woo, viene raccomandato da un amico, studente in una prestigiosa università, per un lavoro ben pagato come insegnante privato. Con sulle spalle il peso delle aspettative di tutta la famiglia, Ki-woo si presenta al colloquio dai Park. Arrivato a casa del signor Park, proprietario di una multinazionale informatica, Ki-woo incontra la bella figlia Yeon-kyo. Ma dopo il primo incontro fra le due famiglie, una serie inarrestabile di disavventure e incidenti giace in agguato.

«Parasite è una commedia umana, fortemente imbevuta di contemporaneità. Anche se il plot è composto da una serie di situazioni uniche e peculiari, è comunque una storia che potrebbe accadere nel mondo reale. Potrebbe far pensare ad un fatto di cronaca di cui hanno parlato i telegiornali o i social e che è stata trasposta sullo schermo. In questo senso è un dramma molto realistico». Bong Joon-ho

Palma d'Oro al Festival di Cannes 2019, Parasite - di cui presentiamo in anteprima i primi 6 minuti - sarà al cinema da giovedì 7 novembre, distribuito da Academy Two. La regia è di di Bong Joon-ho. La sceneggiatura è dello stesso Bong Joon-ho insieme a Han Jin Won. Nel cast, tra gli altri, troviamo Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik e Park So-dam.