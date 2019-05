Forse è solo mal di mare, guarda l'inizio del film

lunedì 20 maggio 2019 - Guarda l'inizio

Francesco, ex fotografo, è un uomo di quarant'anni, toscano, che dopo aver girato il mondo diventa pescatore a Linosa per amore di Claudia, la stessa che, dopo diciassette anni di matrimonio abbandona la famiglia in cerca di una vita fuori dall'isola. Anita ha diciassette anni, è la figlia di Francesco e di Claudia, vive la sua vita con i compagni del liceo scientifico coltivando il sogno di diventare pianista. Francesco e Anita non possono fare a meno l'uno dell'altra ma le cose cominciano a cambiare quando la ragazza fa richiesta di iscrizione al conservatorio di Lugano e con l'arrivo della nuova insegnante, Laura. Le vicende personali del padre e della figlia si intrecciano nell'attesa di una risposta che potrebbe cambiare le loro esistenze, tra riflessioni e ferite personali, sorprese e colpi di scena. Sullo sfondo una Linosa quasi deserta, fotografata in una stagione non turistica, animata dal mare a volte calmo e a volte mosso come gli animi dei pittoreschi abitanti occupati nelle loro esilaranti routine, con le loro indelicate attenzioni ma sempre pronti all'accoglienza.

Forse è solo mal di mare affronta tematiche impegnative non solo familiari ma anche individuali, ponendoci di fronte a quesiti esistenziali, utilizzando sempre e comunque un approccio leggero: dalla riflessione sul desiderio di fuga e, al tempo stesso, sul legame alla terra di origine, ai desideri ai sogni, alle aspettative, alle scelte dovute ad affetti e lavoro, fino al senso più profondo dei rapporti familiari, soprattutto tra padre e figlia. MYmovies.it

Opera prima di Simona De Simone, prodotta dalla pratese Cibbè Film e tutta girata nella splendida isola di Linosa, Forse è solo mal di mare - di cui presentiamo in anteprima i primi 5 minuti - sarà al cinema da giovedì 23 maggio, distribuito da Cibbè Film. Nel cast, tra gli altri, troviamo Maria Grazia Cucinotta, Paolo Bonacelli, Cristian Stelluti, Orfeo Orlando e Anna Maria Malipiero.