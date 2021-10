giovedì 18 gennaio 2018

Quando i romani nel 43 d.C. tornano all'attacco della Britannia dopo la prima spedizione fallimentare di Giulio Cesare nel 55/54 a.C., Kerra, la combattiva figlia del re dei Cantiaci (anche conosciuti come Cantii), è costretta a mettere da parte il proprio orgoglio e a trovare del terreno comune con la sua acerrima nemica, la regina Antedia, sovrana dei Regnensi (anche conosciuti come Regnii o Regini). In ballo, infatti, c'è la libertà di tutte le popolazioni dell'isola, e non c'è tempo da perdere: gli invasori sono spietati, e sono guidati da un uomo che non intende neanche prendere in considerazione la sconfitta. L'esercito romano, composto da 4 legioni e circa 20.000 ausiliari, fa infatti capo a Aulo Plauzio, un lontano parente della prima moglie dell'attuale imperatore, Claudio.

Uomo intelligente e ambizioso, Plauzio non può e non vuole tornare indietro: non può deludere Claudio, che gli ha assegnato un compito così importante, e non vuole rinunciare a portare a termine un'impresa che ha visto fallire nientemeno che Giulio Cesare. Riuscirà a conquistare questa terra così lontana da Roma, ai confini dell'Impero, questa terra abitata da spiriti, fantasmi e leggende? Mentre le tribù della Britannia del sud/sud est e i Druidi, una classe di sacerdoti depositari dei segreti della natura e del regno dei morti, uniscono le forze e mettono da parte le loro divergenze per combattere gli invasori, Kerra si troverà a dover abbracciare un ruolo di cruciale importanza: il volto della resistenza contro la potente armata romana.