IWONDERFULL si riempie dei colori dell’animazione

lunedì 19 aprile 2021 - mymovieslive

Il film della settimana IWONDERFULL - piattaforma streaming Video On Demand di I Wonder Pictures, realizzata in partnership con MYmovies.it, è Ancora un giorno (guarda la video recensione), documentario d'animazione vincitore dello European Film Award. In Prima Visione sulla piattaforma arriva Per nessuna buona ragione, vita e arte di Ralph Steadman, grande illustratore inglese. I Wonder Story della settimana è il bellissimo e commovente Le stagioni di Louise, di un maestro dell’animazione europea, disponibile da questa settimana anche su IWONDERFULL Prime Video Channel, il canale IWONDERFULL in abbonamento mensile a €6,99.



Ancora troppo spesso il cinema d’animazione viene associato a una produzione cinematografica dedicata al pubblico più giovane, bambini e adolescenti. Non è mai stato così, soprattutto nella tradizione europea, che già dagli anni Trenta, in particolare nelle cinematografie dell’Europa orientale, ha usato le tecniche animate per raccontare storie adulte, complesse, spesso in forme astratte che seguivano le correnti dell’arte contemporanea. Non a caso Sergej Ejsenstein era un grande estimatore dell’arte dell’animazione, e fu grande amico di Walt Disney, coppia che più strana non si può, ma che mantenne per anni un prezioso rapporto epistolare. Se da una parte la Pixar ha aperto, grazie alla ricchezza delle sue sceneggiature, al cinema “adulto”, di fatto nel Vecchio Continente questo accadeva già da decenni e investendo i generi più diversi.



Questa settimana IWONDERFULL rende omaggio a quest’arte meravigliosa, con tre film e tre storie diversissime tra loro che dimostrano, se pure ce ne fosse bisogno, quanto il cinema d’animazione contribuisca alla divulgazione e all’arricchimento culturale della società contemporanea.



Lo fa sia su IWONDERFULL.IT, il canale on demand realizzato in collaborazione con MYMovies.it, che sul nuovo canale con abbonamento mensile ospitato su Prime Video, IWONDERFULL PRIME VIDEO CHANNEL. Due modi per godere delle grandi storie raccontate da I Wonder Pictures nel corso dei suoi otto anni di di vita, scegliendole film per film, oppure accedendo a una scelta ampia, variegata, costantemente arricchita e sempre disponibile. Due proposte complementari, che si intrecciano e si completano a vicenda, con prime visioni assolute direttamente in digitale, come Nuevo Orden, Leone d’Argento a Venezia 77, dal 15 aprile disponibile su entrambe le piattaforme.



La Triplette della settimana



Il film della settimana è Ancora un giorno (guarda la video recensione), tratto dai resoconti del reporter polacco Ryszard Kapu?ci?ski sulla guerra civile in Angola, conflitto che ha avuto ripercussioni importanti sugli equilibri internazionali, in uno scenario in cui la politica coloniale era ormai al tramonto, ma solo per lasciare campo aperto al capitalismo. La storia di Kapu?ci?ski è un’opera storica e morale. Kapu?ci?ski si trova, nel suo viaggio, di fronte a un terribile dilemma tra il dovere di cronista e la responsabilità morale, scelta che cambierebbe inevitabilmente la sua vita, ma soprattutto quella di una nazione intera, con conseguenze tremende per migliaia di persone. I registi Raúl de la Fuente e Damian Nenow, nell’alternare il disegno al live action delle interviste documentarie, raggiungono un obiettivo che molti neo-neorealisti contemporanei perseguono senza riuscirvi: amplificare la realtà attraverso due diversi piani narrativi e stilistici. Ancora un giorno è un prodotto artistico di altissimo livello, che raggiunge lo scopo più importante di un’opera d’ingegno: lasciarci il desiderio di sapere cosa è successo, che fine hanno fatto i protagonisti, di non voltare la testa e dimenticare.

Ancora un giorno ha vinto l’EFA – European Film Award 2018 per il miglior lungometraggio d’animazione. La versione italiana è impreziosita dal brano omonimo scritto appositamente da The Bluebeaters e Willie Peyote. Al film sarà abbinata una masterclass con il regista Raúl de la Fuente.



La Prima Visione IWONDERFULL della settimana è Per nessuna buona ragione. Ralph Steadman è stato uno dei più grandi illustratori dell’era moderna. La sua carriera, le sue matite e le sue chine sono legate a doppio filo con la vita e le follie di Hunter S. Thompson, con cui ha collaborato per lunghi anni, nonché protagonista del noto libro "Paura e disgusto a Las Vegas" illustrato da Steadman. Per questo si consiglia la visione del film di Charlie Paul (che solo per il fatto di avere speso quindici anni della sua vita per realizzarlo meriterebbe un’ora e mezza del tempo di chiunque) accoppiata a quella di Gonzo, il documentario di Alex Gibney sulla vita di Thompson (sempre disponibile su IWONDERFULL). Artista geniale, dal tratto inconfondibile, inglese refrattario al conformismo e all’autorità, Steadman è una figura da scoprire e studiare, la cui arte ha corredato anche opere fondamentali della cultura pop come alcuni album degli Who, di Frank Zappa. Provocatorio ed elegante, un connubio che non molti si possono permettere.



La I Wonder Story della settimana è Le stagioni di Louise, semplicemente un capolavoro. Louise, un’anziana signora in vacanza al mare, perde l’ultimo treno per tornare in città e si vede costretta a restare nel paesino di villeggiatura di Biligen ormai abbandonato, vivendo in una capanna sulla spiaggia insieme al cane Pepe. Per passare il tempo, in attesa di un treno che prima o poi arriverà, sfoglia l’album dei ricordi di una vita intera. Jean-François Laguionie è un maestro dell’animazione francese, nel 2019 il festival di Annecy gli ha conferito un sacrosanto premio alla carriera. Laguionie ha vinto anche il Festival di Cannes nel 1978, con il bellissimo cortometraggio La Traversée de l'Atlantique à la rame. Negli anni non è stato celebrato come altri suoi colleghi e conterranei, proprio per questo è il caso di scoprire la sua opera straordinaria. Le stagioni di Louise è un film di toccante e meravigliosa poesia, impreziosito nella versione italiana da un’interpretazione magistrale di Piera Degli Esposti.

Le stagioni di Louise sarà disponibile da questa settimana anche su IWONDERFULL Prime Video Channel, il canale IWONDERFULL in abbonamento mensile a €6,99.



La Triplette dedicata all’ANIMAZIONE di IWONDERFULL del 22 APRILE 2021:

Il film della settimana: Ancora un giorno a € 2.99 su IWONDERFULL.it

I Wonder Story: Le stagioni di Louise a € 4.99 su IWONDERFULL.it

in abbonamento mensile a € 6.99 su IWONDERFULL Prime Video Channel

Prima Visione: Per nessuna buona ragione a € 7.99 su IWONDERFULL.it



Tutti e tre i film di questa settimana fanno parte della Unipol Biografilm Collection e vengono presentati anche nel circuito di sale virtuali #iorestoINSALA.