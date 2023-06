Vite non calcolate, un viaggio filosofico tra le storie di un'umanità ai margini

giovedì 15 giugno 2023 - mymoviesone

Un ex professore di filosofia in piena crisi esistenziale parte per Genova dove si imbatte nel Boschetto, un’abbazia che ospita la Comunità di Don Orione, in cui vengono accolte persone in difficoltà e senza casa. Gente che vive ai margini della società e cerca in quel luogo un rifugio dalla disperazione, un modo per sopravvivere, magari nell’attesa di un’occasione per ricominciare. Parlando con alcuni ospiti e con il gestore della comunità, l’anziano protagonista entra in contatto con un universo di piccole storie cariche di dolore e speranza, ritrovando forse il senso perduto della vita e la serenità per andare incontro al proprio destino.



Cavazzoni, assieme al regista Sergio Maifredi, ci accompagna con profonda levità, e con le suggestive musiche di Michele Sganga, tra i chioschi e le stanze di questa sorta di limbo terreno che può condurre alla rinascita e all’accettazione di sé.



In un mondo che ci vorrebbe sempre più performanti, l’elogio della mediocrità e della sconfitta può rappresentare quasi una boccata d’ossigeno, un semplice e prezioso tesoro da riscoprire tra le antiche mura dell’abbazia e tra le pieghe di quelle vite stropicciate, nascoste, ‘non calcolate’ appunto.

