Vincent Lindon: «La guerra moderna? Niente armi, oggi ci sono i licenziamenti»

Il suo personaggio si trova costretto a negoziare con un'azienda che non si preoccupa minimamente del destino dei suoi dipendenti. Secondo lei bisogna tenere il punto o scendere a compromessi?

Una cosa segue l'altra. Personalmente sono contrario al compromesso. Ma capisco che si debba cercare un dialogo, l'importante è farlo senza cedere sui punti fermi. Noi siamo animali, fin dal primo incontro ci annusiamo e capiamo se l'altro è intenzionato a venirci incontro. Dunque dal punto di vista della negoziazione è utile lasciar intendere che saresti disposto al compromesso, anche a perdere una battaglia pur di vincere la guerra. Si fa per portare a casa il risultato, ma solo se ne vale davvero la pena.



Nel film ha recitato insieme a un cast di non attori, come già aveva fatto ne La legge del mercato. Questo rende il suo lavoro più difficile?

Per niente, anzi, mi aiuta a confrontarmi con persone reali che si sono trovate in situazioni simili a quelle che raccontiamo nella finzione cinematografica. Abbiamo potuto basarci su una sceneggiatura molto precisa e dettagliata, ma è il vissuto di quei non attori ad aver fatto la differenza nella credibilità della storia.



Anche il fatto che il film sia inframmezzato da spezzoni di cronaca vera televisiva aiuta.

Sì, perché ci ricorda che, nonostante In guerra sia un film, racconta esattamente quello che succede là fuori, senza esagerazioni. Racconta la disperazione vera della gente che non riesce a pagare le bollette e che si sente stritolata da un meccanismo economico che ignora gli individui e ragiona solo in termini di profitto. Qualcuno vorrebbe che di questo non si parlasse, che si facesse solo cinema escapista: Stéphane ed io siamo di parere contrario. Il cinema è uno specchio della società, e quella di oggi non restituisce certo una bella immagine.