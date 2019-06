Johnny English colpisce ancora, una spia che è impossibile non amare

lunedì 10 giugno 2019 - Sky

Una Regina come Elisabetta II non merita di avere Johnny English come spia. Tuttavia, non si sa come, non si sa perché, i servizi segreti di sua Maestà hanno bisogno di lui più spesso di quanto sia umanamente prevedibile. Una volta ha dovuto recuperare i gioielli della Corona; in un'altra occasione, richiamato in tutta fretta dall'intelligence britannica, è stato mandato in missione per evitare un attentato nei confronti del primo ministro cinese. In un'altra situazione ancora si ritrova invece ad affrontare un hacker che ha rivelato le identità di tutti gli agenti del Regno Unito.



Controfigura goffa e pasticciona dell'iconico James Bond, Johnny English è un personaggio al quale è impossibile non affezionarsi. Lo sa bene Rowan Atkinson che, dal 2003, gli presta le fattezze con crescente successo. In Johnny English colpisce ancora, terzo capitolo della saga, disponibile su Sky Cinema, si rende conto di come il tempo di attesa tra un film e l'altro non condizioni minimamente il calore e l'affetto del pubblico.



La trama è presto detta: un attacco informatico svela chi sono realmente tutti gli agenti infiltrati attivi in Gran Bretagna facendo saltare le loro coperture. L'unico a non essere coinvolto è Johnny, il quale da un po' di tempo insegna Geografia in una scuola molto esclusiva. Nonostante le perplessità dei suoi superiori, torna in azione per acciuffare il criminale e mettere tutto in ordine. Chi lo aiuta è Angus Bough, suo storico assistente, in una missione che porterà entrambi nel sud della Francia.



Questa strampalata coppia trova sulla loro strada Ophelia Bhuletova, un'affascinante spia russa, e un numero imprecisato di nemici. La spia più imbranata dell'MI7 dovrà confrontarsi con un mondo che è irrimediabilmente cambiato, trasformato dalla tecnologia e dalla rivoluzione digitale. È proprio in questo gap, in questo scontro tra vecchi e nuovi schemi, in questo confronto tra antico e moderno, che prende spazio la comicità del film. Johnny non sa cosa sia un'app, non ha dimestichezza con gli smartphone, ignora l'esistenza dei social network, non sa quali funzioni abbiano servizi come Uber.



Commedia piena d'azione che non ha paura di rischiare soluzioni insolite, Johnny English colpisce ancora punta sulla straordinaria fisicità del suo protagonista. Atkinson, diventato celebre grazie a Mr. Bean, diverte e si diverte grazie al suo innato talento comico. Nonostante abbia manifestato più volte una certa stanchezza nel ripetere i ruoli che lo hanno consacrato nell'immaginario collettivo, l'attore offre una grande interpretazione. Vedere per credere il suo personaggio alle prese con le nuove frontiere della realtà virtuale.



D'altronde, passati sette anni tra il secondo e il terzo film della trilogia, è tangibile in cambio di prospettive. In questo capitolo, sceneggiato con intelligenza da William Davies, Johnny è in pensione, oramai lontano dalle dinamiche che caratterizzano le procedure dei servizi segreti inglesi. Come sempre non ha né classe né le capacità per sconfiggere i suoi nemici. In compenso ha dalla sua coraggio e una buona dose di fortuna; ha soprattutto sfrontatezza e ingenuità, due qualità che lo rendono unico e inimitabile.

In prima visione su Sky Cinema Uno da lunedì 10 giugno alle 21.15, visibile anche on demand, Johnny English colpisce ancora porta la firma di David Kerr, regista al suo debutto cinematografico dopo i tanti anni passati nei set di serie tv come Inside No.9, No Offence, Fresh Meat e Whites. Alessandro Buttitta

Per l'occasione ha a disposizione un cast di sicuro affidamento: oltre ad Atkinson ci sono Ben Miller (Delitti in paradiso, Ladykillers), Jake Lacy (The Office, Better with you) e Olga Kurylenko, modella e attrice franco-ucraina già nota al grande pubblico per esser stata la Bond-girl di Quantum of Solace. Da segnalare inoltre la presenza di Emma Thompson: l'attrice, due premi Oscar in bacheca, apprezzata negli ultimi anni per Saving Mr. Banks e Bridget Jones's Baby, interpreta il Primo Ministro britannico.