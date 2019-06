211 - Rapina in corso, basta un istante per cambiare una vita intera

lunedì 24 giugno 2019 - Sky

Nicolas Cage è una delle certezze del cinema hollywoodiano. Ci mette sempre la faccia con l'aria dimessa ma consapevole di chi sa qual è il proprio ruolo in un mondo che cade rovinosamente a pezzi. Si veda 211 - Rapina in corso, in prima visione su Sky Cinema Uno da lunedì 24 giugno alle 21.15 e disponibile anche on demand. In questo film l'attore di The Family Man e Il ladro di orchidee interpreta Mike Chandler, un agente della Polizia di Chesterford, fittizia città del Massachusetts. Prossimo alla pensione, vedovo, ha una figlia, Lisa, che prestissimo lo farà diventare nonno. Condivide il lavoro nelle forze dell'ordine con l'affidabile Steve MacAvoy, suo genero.



Il corso della sua esistenza cambia quando dei mercenari provenienti dall'Afghanistan assaltano una banca dove sono stati trasferiti dei soldi, più di un milione di dollari, che erano destinati a loro. I criminali per recuperare il bottino sono disposti a tutto: armati fino ai denti, crudeli e spietati, mettono nel mirino chiunque ostacoli i loro piani. Va da sé che saranno proprio Mike e Steve a intervenire per evitare una strage annunciata. Ci sono ostaggi da liberare, ci sono pallottole da schivare, c'è un commando da bloccare.

Poliziesco che si trasforma in un action dalle tante esplosioni, il film nei suoi ottantasei minuti mostra in presa diretta come la vita possa cambiare drasticamente in un istante. Alessandro Buttitta