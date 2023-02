Chiara Francini, dall'ermeneutica a Sanremo

venerdì 10 febbraio 2023 - Celebrities

Interprete cinematografica e televisiva di notevole qualità artistica, Chiara Francini è caratterizzata da una svelta cadenza fiorentina e da una pelle bianchissima che sprigiona innocenza. Buona anche nella conduzione televisiva è stato il volto femminile della trasmissione dedicata ai B-movies italiani "Stracult". La sua spontaneità l'ha portata a essere scelta come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023.



Nata a Firenze, ma residente a Campi Bisenzio, dopo aver concluso le scuole dell'obbligo si laurea in Ermeneutica, formandosi professionalmente come attrice presso il Teatro della Limonaia, diretto da Barbara Nativi, che poi la dirigerà nello spettacolo "Noccioline". Trascorre due anni al teatro Ambra Jovinelli di Roma, sotto la direzione artistica di Serena Dandini, con lo spettacolo "Faccia da comico". Notata da Marco Giusti, le vengono offerti due ruoli fissi in programmi come "BlaBlaBla" e "Stracult": lavori che lei accetta immediatamente, seguiti da RadioSex, dove avrà occasione di recitare accanto a Pietro Sermonti.