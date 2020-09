Visioni dal mondo 2020, il mondo del documentario approda online su MYmovies

giovedì 10 settembre 2020 - Festival

C’è sempre una prima volta. E quindi, in questo spiazzante e imprevedibile 2020, il festival di documentari Visioni dal mondo (da giovedì 17 a lunedì 21 settembre) approda per la prima volta online.



Se il confinamento forzato degli ultimi mesi ha senza dubbio aumentato il desiderio di storie e relazioni, ecco che Visioni dal mondo corre in soccorso degli amanti del cosiddetto “cinema del reale”, offrendo generosamente a tutti gli addetti del settore e ai curiosi di narrazioni inedite un ricco palinsesto di anteprime nazionali e mondiali: l’accesso sarà gratuito, previa registrazione sul sito, mentre i film – tutti in lingua originale e con sottotitoli in italiano e inglese, con i rispettivi trailer già visualizzabili – saranno disponibili in streaming fino alle 24 ore successive all’orario di proiezione indicato.



SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO



Si parte con l’inaugurazione in diretta Zoom trasmessa sulla piattaforma, giovedì 17 alle ore 10, insieme a Francesco Bizzarri, fondatore e presidente del Festival, e Maurizio Nichetti, direttore artistico dell’edizione 2020 e già direttore della sede lombarda del Centro Sperimentale di Cinematografia.



Ma per non perdere del tutto la dimensione di confronto “in presenza”, altri appuntamenti live trasmessi dalla piattaforma del festival spiccano in palinsesto: come la masterclass di Giorgio Diritti (in sala con Volevo nascondermi), in dialogo con Nichetti, prevista per domenica 20 alle ore 11; oppure la roundtable con Minnie Ferrara, direttrice della Scuola Civica di Cinema di Milano Luchino Visconti, con la partecipazione di rappresentanti della Scuola di documentario ZeLIG di Bolzano, del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo e della scuola FilmaP - Atelier di Cinema del reale di Napoli (sabato 19 settembre, ore 11). E ovviamente i panel di approfondimento, le premiazioni delle tre sezioni, i talk con gli ospiti: l’attrice Angela Finocchiaro, i registi Nicole Schafer, Nello Correale, John Paul Davidson, la giornalista Silvia Bizio.



Cinque le giornate di programmazione, suddivise in tre sezioni:

Dieci i film di Concorso Internazionale, tra cui Banksy, Most Wanted (giovedì 17 alle 20.15), sulle varie teorie che hanno tentato di identificare il ricercatissimo street artist, o il poetico Prayer for a Lost Mitten di Jean-François Lesage (venerdì 18, ore 20), che osserva il microcosmo dell’ufficio oggetti smarriti di una Montreal ricoperta dalla neve.



Tra i tredici titoli di Concorso Italiano si segnalano L’acqua, insegna la sete. Storia di classe di Valerio Jalongo, sul confronto, a distanza di anni, tra un insegnante che ritrova i suoi alunni (giovedì 17, ore 17) e La macchia mongolica di Piergiorgio Casotti (sabato 19, ore 15.45), sul ritorno in Mongolia di Massimo Zamboni dei CSI, dopo una prima esperienza segnante con Giovanni Lindo Ferretti in Transiberiana, che ispirò "Tabula rasa elettrificata", uno degli album più amati del gruppo.



Alcune rarità in Panorama Italiano Fuori Concorso (6 titoli) come Due scatole dimenticate – Un viaggio in Vietnam, di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli (domenica 20, ore 15.45) nato dal ritrovamento di negativi creduti persi e impressionati da Mangini e dal marito Lino Del Fra a metà degli anni Sessanta durante un viaggio nel Vietnam del Nord. Biografia di una pioniera che cercò una difficile affermazione in un ambito professionale di uomini, esattamente come la Mangini, Artemisia Gentileschi, pittrice guerriera di Jordan River (sabato 19, ore 22) si concentra sull'eccezione della prima donna ammessa, nel 1618, all’Accademia delle arti del disegno.



Il “coraggio delle donne” è in effetti un filo rosso che attraversa le opere selezionate (Il festival rientra nel programma della Milano MovieWeek e nel palinsesto di “I talenti delle donne”, sempre a cura del Comune di Milano). Tiene a ricordarlo Maurizio Nichetti: “mai come quest'anno il tema del Coraggio è stato di attualità. Coraggio nel combattere per un ambiente migliore, contro le diseguaglianze, la malavita organizzata, coraggio anche solo per affrontare la quotidianità, come è accaduto negli ultimi mesi. Un coraggio che spesso è stato portato avanti da donne sole: madri, artiste, fotografe”.