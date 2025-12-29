Sirat, un thriller on the road straordinario e anticonvenzionale

lunedì 29 dicembre 2025 - Focus

Da anni un nome in rampa di lancio nel panorama del cinema indipendente, Óliver Laxe trova nel suo ultimo film Sirat quell’opera folgorante che lo afferma e lo mette definitivamente a fuoco come autore di primo piano. Lo scorso maggio, a Cannes, era stata presentata nel concorso principale e aveva portato a casa il premio della giuria. Ora esce al cinema anche in Italia, pronta a mostrarsi al pubblico nella sua natura idiosincratica, sospesa e destabilizzante.



Road movie (struttura che ritorna, come in Mimosas del 2016) disperato tra i paesaggi bruciati del deserto del Maghreb, Sirat segue un padre e un figlio che si avventurano in capo al mondo alla ricerca di una ragazza scomparsa, ripercorrendone le tracce nel mondo itinerante e sommerso dei rave più estremi. Benché nella storia il rave sarà solo un punto di partenza, quell’ambientazione e quella cultura non sono mai un pretesto per Laxe, che le conosce bene e che apre il film con una bellissima sequenza di compenetrazione tra l’artificiale e il naturale, con gli enormi altoparlanti sistemati come un simulacro nel deserto, in procinto di generare una monumentale parete sonora.



Proprio le musiche – a cura dell’artista Kangding Ray – vibrano di bassi facendosi strada fin sotto la pelle dello spettatore, contribuendo a creare quel senso di sgomento e insieme di liberazione che fa da cifra all’intera opera. Sirat parla di sopravvivenza, di umanità ridotta all’essenziale, di una perdita di riferimenti così totale da lasciarci a contatto unicamente con il suolo e con l’orizzonte davanti a noi.



Sulla trama è meglio non indugiare oltre, visto che Laxe furbescamente tinge di efficaci elementi di genere – suspense, sorpresa, tensione – un affresco esistenziale che invece è radicato nel cinema d’autore. Due dimensioni che si fanno forza l’una con l’altra, che ricordano la vastità di Mad Max: Fury road (guarda la video recensione) e la precisione de Il salario della paura di Friedkin. Tutt’attorno alle vicende della storia c’è poi un clima apocalittico di squisita vaghezza; pur non avendo conseguenze immediate sul viaggio di Luis ed Estebán, sappiamo che al di là di quel deserto c’è un pianeta sull’orlo del disastro. Una terza guerra mondiale che forse sta iniziando, eventi che precipitano, eserciti in movimento, annunci lontani: è la fine del mondo già da parecchio tempo, come dice uno dei protagonisti.

