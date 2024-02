Romeo e Giulietta torna in Toscana. E il cerchio si chiude

venerdì 16 febbraio 2024 - Focus

Vale la pena ricordare che il dramma di Shakespeare, "Romeo e Giulietta", trae origine da una leggenda senese, riportata nel 1476 nella raccolta Il Novellino da Masuccio Salernitano e poi da Luigi da Porto che, nella "Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti" composta nel 1524, per primo scrive di Giulietta e Romeo a Verona. Solo a fine ‘500 William Shakespeare, a cui erano noti alcuni di questi precedenti per via di altri adattamenti in inglese, scriverà il suo "Romeo e Giulietta" che diventerà di lì a poco la storia d’amore più straziante e popolare al mondo.



Ora che l’irriverente toscano Giovanni Veronesi s’è ispirato al Bardo, per inserire in un contesto molto attuale il suo Romeo è Giulietta, un italico cerchio in qualche modo si chiude.



Ma, prima di arrivare al film con Pilar Fogliati, è interessante vedere quanto la storia della musica, della danza, del teatro e del cinema si sia ispirata, più o meno palesemente, a Shakespeare. Dall’omonimo poema sinfonico di Cajkovskij all’opera di Bellini "I Capuleti e i Montecchi" passando per il balletto di Prokof'ev, è la musica la prima arte ad accogliere le trasposizioni shakespeariane.