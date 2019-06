«È un sottomarino o un capodoglio?», Wolf Call - Minaccia in alto mare, una scena inedita del film

mercoledì 12 giugno 2019 - Video

Un giovane uomo ha il raro dono di riconoscere ogni suono che sente. A bordo di un sottomarino nucleare ogni cosa dipende da lui, "l'orecchio d'oro". Tutti lo reputano il migliore, finché un giorno non commette un errore che mette l'equipaggio in pericolo di vita. Per cercare di recuperare la fiducia dei suoi compagni, finirà per mettersi in una situazione ancora più drammatica. Nel mondo della dissuasione nucleare e della disinformazione, si ritroveranno tutti intrappolati in un ingranaggio incontrollabile.

«Amo i mondi poco conosciuti, invisibili e misteriosi. Quando ho avuto modo di immergermi con un sottomarino per diversi giorni, sono rimasto come paralizzato. Hai l'impressione di trovarti dentro al ventre di una balena. I macchinari sembrano degli organi. Gli equipaggi si conoscono intimamente. È un microcosmo della società, nel quale tutte le cose che separano la gente in superficie - la religione, la politica, le origini - non esistono. Conta solo la solidarietà, il coraggio, il fatto di poter reagire insieme» Antonin Baudry

Esordio alla regia per Antonin Baudry, Wolf Call - Minaccia in alto mare - di cui presentiamo una scena inedita - sarà al cinema da giovedì 27 giugno, distribuito da Adler Entertainment. Nel cast, tra li altri, si segnalano Francois Civil, Omar Sy e Mathieu Kassovitz.