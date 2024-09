Laghat – Un cavallo speciale, una full immersion emotiva nel mondo delle corse dei cavalli

Carlotta Antonelli interpreta un personaggio a lui speculare, prosegue il regista: "Andrea ha da una parte il padre che guarda ai suoi interessi, dall'altra l'allenatore che guarda alla sua passione, e poi c'è una groom, una ragazza che ha dedicato tutta la sua vita ai cavalli e sente i conflitti di Andrea come fossero i suoi. Essendo più grande di lui contribuirà alla sua crescita personale ed emotiva". Non sarà, tuttavia, un teen movie, ci tiene a specificare Zampino: "Sarà un coming of age, con diverse sfumature e una serie di complessità narrative. Rispetto al libro, dedicato a un pubblico di ragazzi, il nostro film è pensato per un pubblico più eterogeneo e adulto, anche per la sua ricerca di realismo".

Il film è prodotto da Videa Produzioni e Alba Produzioni in coproduzione con la società Francese AD Productions. “Siamo felici di questa nuova produzione che segna l’inizio di un nuovo corso per Videa e vuole anche dare un segnale positivo in un momento in cui il mercato è ancora in una fase delicata", dichiara Marco Vannini, direttore generale di Videa Produzioni, definendo questo film "una storia sul coraggio, sulla determinazione che ci consentono di andare oltre i nostri limiti”.