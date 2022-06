Il giro del mondo in 80 giorni

Vivace e abbastanza fedele realizzazione dell'opera di Verne. Un distinto gentleman inglese accetta, per scommessa, di compiere il giro del globo in soli ottanta giorni. Il viaggio è ricco di imprevisti, a cominciare dai mezzi di trasporto per continuare con gli ostacoli naturali. Un poliziotto, inoltre, insegue il protagonista credendolo un ladro e tenta di rallentargli il cammino. L'impresa, comunque, ha successo. 

Su MYmovies il Dizionario completo dei film di Laura, Luisa e Morando Morandini

Mr. Fogg scommette con gli amici che farà il giro del mondo in soli 80 giorni. Alla fine la scommessa sembra perduta per sole 24 ore. Sorpresa finale. Tratto dal romanzo (1873) di Jules Verne non è un film, ma un filmone, un filmissimo. 160 giorni di lavorazione e più di 40 star compaiono nel viaggio. Niven è impeccabile, la MacLaine sprecata e Cantinflas eccede. Prodotto da Michael Todd che ne è il vero autore, girato in Todd AO, incassò 23 milioni di dollari, ebbe 5 premi Oscar (miglior film, sceneggiatura, fotografia, musica, montaggio). Rifatto come miniserie TV. "È un film come qualsiasi altro, soltanto due volte più lungo... le scene di treni e piroscafi sembrano infinite" (D. Robinson).