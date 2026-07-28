Odissea non rallenta: 28 milioni in Italia, 640 nel mondo e nuovi record in arrivo

L'estate straordinaria di Christopher Nolan. In attesa dell'arrivo di Spider-Man - Brand New Day.
di Andrea Chirichelli
Odissea non teme nemmeno i lunedì estivi e incassa altri 1,6 milioni di euro, volando a 28,4. Il film di Nolan è prossimo a superare l’incasso di grandi successi recenti quali Barbie (32,1 milioni), C’è ancora domani (36,9 milioni) e forse Tolo Tolo (guarda la video recensione) e Inside Out 2, che incassarono più di 40 milioni. A questi ritmi Odissea potrebbe chiudere a 50 milioni di euro, una performance “zaloniana”.
Vedremo se Spider-Man - Brand New Day offrirà una efficace controprogrammazione. In casa Sony il record da battere sono i quasi 25 milioni incassati da Spider-Man – No Way Home nel 2001, con 3,3 milioni di presenze. Quasi inesistenti gli altri titoli. Minions & Monsters ottiene 59mila euro e sale a quasi 7 milioni, Deep Water - Incubo dagli abissi ottiene quasi 29mila euro e sale a 252mila, Toy Story 5 incassa 24mila euro e si avvicina ai 9 milioni, Terapia di famiglia incassa 10mila euro e sale a 114mila, La casa - Il rogo del male incassa 8mila euro e sale a oltre 1 milione, Blue ottiene 8mila euro e sale a 88mila, A New Dawn incassa 8mila euro e sale a 45mila, chiudono Obsession con 4mila euro e 5,3 milioni e No good men con quasi4mila euro e 172mila complessivi.
Domani la stagione 2025/2026 si chiude con il blockbuster Spider-Man - Brand New Day. La nuova stagione si apre il 5 agosto con Hokum. Il 6 esce Greta e le favole vere, l’11 Nimrods, il 12 arrivano Robin Hood - Il prezzo del sangue e La fine di Oak Street. Il 19 la stagione “inizia per davvero” con Oceania, Camp Miasma - Adolescenza, sesso e morte e Insidious - Fuori dall'altrove.
BOX OFFICE MONDO/USA
Odissea continua a dominare il box office mondiale con numeri straordinari. Il kolossal diretto da Christopher Nolan ha incassato 215,3 milioni di dollari nel suo secondo weekend internazionale, registrando un calo di appena il 18% rispetto all'esordio da 263,7 milioni. Un risultato che porta il totale globale a 639,6 milioni di dollari, consolidando il film come il fenomeno cinematografico dell'estate.
Determinante, ancora una volta, il contributo delle sale premium. Gli schermi IMAX hanno generato da soli 140 milioni di dollari, pari al 53% degli incassi complessivi del film, mentre il solo secondo fine settimana in IMAX ha prodotto 48 milioni, il miglior secondo fine settimana nella storia del circuito. Le proiezioni in IMAX 70 mm hanno aggiunto altri 5,2 milioni, portando il totale di questo formato a quasi 17 milioni, con gran parte degli spettacoli già esauriti fino a settembre.
Universal si avvicina così ad aggiungere un terzo titolo al proprio club dei miliardari del 2026, dopo Michael e Super Mario Galaxy – Il Film. Il punto di caduta finale dovrebbe arrivare tra 1,2 e 1,5 miliardi (servono 700 milioni per andare in attivo). Nel frattempo, cambia la vetta della classifica annuale. Toy Story 5 supera ufficialmente il miliardo di dollari, arrivando a 1,022 miliardi (448,6 milioni negli Stati Uniti e 573,5 milioni all'estero) e diventando il maggiore incasso dell'anno davanti a Super Mario Galaxy – Il Film e Michael. Per Disney si tratta inoltre del primo film del 2026 a raggiungere questo traguardo.
All'estero Odissea continua a infrangere record praticamente ovunque. Nel Regno Unito il secondo weekend cala appena dell'11%, raggiungendo 46,3 milioni di dollari complessivi e superando già gli incassi finali di Interstellar e Tenet. In Francia il film sfiora i 32 milioni, diventando il quarto maggiore successo dell'anno e facendo meglio di Oppenheimer, Interstellar e Dunkirk (guarda la video recensione) allo stesso punto della distribuzione.
Anche l'Italia, come detto, si conferma uno dei mercati più forti. Il film mantiene la prima posizione con un secondo fine settimana da 10,5 milioni di dollari, pari all'88% dell'intero botteghino nazionale, raggiungendo quasi 29 milioni complessivi. Si tratta del miglior secondo fine settimana di sempre per un film hollywoodiano nel Paese, con Odissea già diventato il terzo maggiore incasso dell'anno in Italia e il secondo miglior risultato di sempre per Christopher Nolan nel mercato italiano.
Performance eccezionali arrivano anche da Germania (-7%), Australia (-16%), Messico (-2%), Spagna, Brasile, India e Paesi Bassi, mentre in Arabia Saudita il film registra addirittura un incremento del 3% rispetto al weekend d'esordio, un dato rarissimo per una produzione di queste dimensioni. Tra gli altri titoli in programmazione, Minions & Monsters raggiunge 411,8 milioni di dollari nel mondo dopo quattro settimane, mentre il remake live action Oceania sale a 228,2 milioni globali.
Prosegue infine anche l'ottimo percorso internazionale di Obsession, che raggiunge 458,3 milioni di dollari nel mondo. L'horror apre inoltre con quasi 5 milioni in Cina, un risultato particolarmente significativo per il genere in un mercato tradizionalmente dominato dalle produzioni locali.
Box Office Italia di lunedì 27 luglio 2026
1. Odissea: Euro 1.612.942
2. Minions & Monsters: Euro 59.620
3. Deep Water - Incubo dagli abissi: Euro 28.994
4. Toy Story 5: Euro 24.507
5. Terapia di famiglia: Euro 10.658
6. La casa - Il rogo del male: Euro 8.851
7. Blue: Euro 8.526
8. A New Dawn: Euro 8.494
9. Obsession: Euro 4.077
10. No Good Men: Euro 3.914