Film 2026 | Drammatico, 84 min.
|Anno
|2026
|Genere
|Drammatico,
|Produzione
|Polonia, Italia
|Durata
|84 minuti
|Regia di
|Eleonora Puglia
|Attori
|Shaen Barletta, Alexia Cozzi, Pierangelo Menci, Rocco Siffredi .
|Uscita
|giovedì 23 luglio 2026
|Distribuzione
|PiperFilm
|MYmonetro
Regia di Eleonora Puglia. Un film con Shaen Barletta, Alexia Cozzi, Pierangelo Menci, Rocco Siffredi. Genere Drammatico, - Polonia, Italia, 2026, durata 84 minuti. Uscita cinema giovedì 23 luglio 2026 distribuito da PiperFilm.
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Ultimo aggiornamento martedì 9 giugno 2026
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Luce è una giovane studentessa universitaria, di buona famiglia, molto carina, innamorata della vita e di Loris, il suo nuovo ragazzo, perdendo di vista le sue responsabilità come tutte le adolescenti alle prese col primo amore. Loris è un po' teppistello, stile da trapper, sembra amare la ragazza anche se, per colpa sua, l'ha appena messa nei guai. Luce credeva di trascorrere un romantico venerdì sera col fidanzatino mentre ora ha un problema da risolvere con urgenza: Loris ha accumulato un debito di quattro mila euro per la cocaina e il pusher li pretende entro la mattina seguente: se non troverà quel denaro, sia lui che la ragazza passeranno grossi guai.