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Blue

Film 2026 | Drammatico, 84 min.

Anno2026
GenereDrammatico,
ProduzionePolonia, Italia
Durata84 minuti
Regia diEleonora Puglia
AttoriShaen Barletta, Alexia Cozzi, Pierangelo Menci, Rocco Siffredi .
Uscitagiovedì 23 luglio 2026
DistribuzionePiperFilm
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Regia di Eleonora Puglia. Un film con Shaen Barletta, Alexia Cozzi, Pierangelo Menci, Rocco Siffredi. Genere Drammatico, - Polonia, Italia, 2026, durata 84 minuti. Uscita cinema giovedì 23 luglio 2026 distribuito da PiperFilm.

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Ultimo aggiornamento martedì 9 giugno 2026

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a cura della redazione
martedì 9 giugno 2026
a cura della redazione
martedì 9 giugno 2026

Luce è una giovane studentessa universitaria, di buona famiglia, molto carina, innamorata della vita e di Loris, il suo nuovo ragazzo, perdendo di vista le sue responsabilità come tutte le adolescenti alle prese col primo amore. Loris è un po' teppistello, stile da trapper, sembra amare la ragazza anche se, per colpa sua, l'ha appena messa nei guai. Luce credeva di trascorrere un romantico venerdì sera col fidanzatino mentre ora ha un problema da risolvere con urgenza: Loris ha accumulato un debito di quattro mila euro per la cocaina e il pusher li pretende entro la mattina seguente: se non troverà quel denaro, sia lui che la ragazza passeranno grossi guai.

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