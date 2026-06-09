a cura della redazione

martedì 9 giugno 2026

a cura della redazionemartedì 9 giugno 2026

Luce è una giovane studentessa universitaria, di buona famiglia, molto carina, innamorata della vita e di Loris, il suo nuovo ragazzo, perdendo di vista le sue responsabilità come tutte le adolescenti alle prese col primo amore. Loris è un po' teppistello, stile da trapper, sembra amare la ragazza anche se, per colpa sua, l'ha appena messa nei guai. Luce credeva di trascorrere un romantico venerdì sera col fidanzatino mentre ora ha un problema da risolvere con urgenza: Loris ha accumulato un debito di quattro mila euro per la cocaina e il pusher li pretende entro la mattina seguente: se non troverà quel denaro, sia lui che la ragazza passeranno grossi guai.