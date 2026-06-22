Blue di Eleonora Puglia arriva in anteprima nelle arene, dal 23 giugno

lunedì 22 giugno 2026 - News

Luce, vent’anni, di ottima famiglia, è innamorata di Loris, un giovane meccanico che i suoi genitori e i suoi amici considerano inadeguato a lei. Quando il ragazzo finisce in un brutto giro, lei cerca disperatamente il denaro necessario per tirarlo fuori dai guai. L’unica a offrirle una soluzione è Vicky, un’amica che ha costruito la propria fortuna su Blue, piattaforma di contenuti hard: in una sola notte Luce potrebbe guadagnare tutto ciò che serve per pagare i debiti del ragazzo. Per amore Luce accetta. Tuttavia, questa scelta innescherà una reazione a catena inarrestabile che travolgerà ogni sua certezza. All’alba il debito sarà saldato, ma per Luce nulla sarà più come prima.



Il messaggio che mi sono prefissata di esprimere non è giudicante, ho cercato di non seguire una visione del mondo nichilista, al contrario vorrei che fosse il pubblico a decidere cos'è giusto e cosa non lo è, secondo i propri dogmi, le proprie idee e sensazioni. La regista Eleonora Puglia

Blue è un film diretto dalla regista Eleonora Puglia ed è interpretato, tra gli altri, da Rocco Siffredi e Alexia Cozzi. Distribuito da PiperFilm, il film uscirà al cinema dal 23 luglio ma già dal 23 giugno sarà in programma nelle arene italiane.

Ecco il programma:



23 giugno Ore 21:30 – Arena Chiardiluna Firenze

24 giugno ore 21:30 – Arena Ardenza Livorno

25 giugno ore 21:30 – Arena Estate Cinema Lucca

1 luglio Ore 21:30 – Arena Odeon Santa Teresa Gallura

6 luglio Ore 21:30 – Arena Villa Lazzaroni Roma

9 luglio Ore 21:30 – Arena Astra Padova

15 luglio Ore 21:30 – Arena Rocca Brancaleone Ravenna