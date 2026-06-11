Blue, il trailer ufficiale del film [HD]

giovedì 11 giugno 2026 - Trailer

Luce, vent'anni, di ottima famiglia, è innamorata di Loris, un giovane meccanico che i suoi genitori e i suoi amici considerano inadeguato a lei. Quando il ragazzo finisce in un brutto giro, lei cerca disperatamente il denaro necessario per tirarlo fuori dai guai. L'unica a offrirle una soluzione è Vicky, un'amica che ha costruito la propria fortuna su Blue, piattaforma di contenuti hard: in una sola notte Luce potrebbe guadagnare tutto ciò che serve per pagare i debiti del ragazzo. Per amore Luce accetta. Tuttavia, questa scelta innescherà una reazione a catena inarrestabile che travolgerà ogni sua certezza. All'alba il debito sarà saldato, ma per Luce nulla sarà più come prima.



Il film Blue, diretto da Eleonora Puglia, è distribuito da PiperFilm. Uscita prevista giovedì 23 luglio.