Blue, un viaggio nei lati più oscuri del web e dell'animo umano, con un inedito Rocco Siffredi

Al suo esordio alla regia, Eleonora Puglia affronta con uno sguardo lucido il tema delle piattaforme di contenuti per adulti, interrogandosi sui confini tra libertà, consenso e sfruttamento. Dal 23 luglio al cinema.
di Silvia Guzzo
Una giovane donna alla disperata ricerca di denaro, da recuperare con urgenza per togliere dai guai il fidanzato, invischiato in un pericoloso giro di droga. Un mondo borghese lussuoso e scintillante che nasconde perversioni e ipocrisie. Blue, esordio alla regia dell’attrice Eleonora Puglia (Dirty Fears, Buio come il cuore, Prendiamoci una pausa), è un film popolato da personaggi misteriosi e ambigui, un universo in cui le apparenze ingannano.
In questo teatro fosco e pericoloso si muove Luce, una studentessa universitaria figlia di un affermato oncologo, che ha da poco iniziato a frequentare un nuovo ragazzo − un meccanico dal viso angelico di nome Loris. Per Luce, tuttavia, non si tratta di una relazione facile: le origini umili di Loris rendono difficile la sua integrazione nel mondo borghese della protagonista, fatto di case lussuose, privé esclusivi, vacanze da sogno.
Proprio per riuscire a inserirsi nel gruppo di amici della fidanzata, Loris contrarrà un cospicuo debito e si ritroverà coinvolto in un giro criminale che metterà a rischio l’incolumità sua e di Luce. Per uscire da questa intricata situazione servono 4 mila euro e Luce è disposta a tutto pur di trovarli e salvare il suo innamorato.
Inizia così la nottata più difficile della sua vita – in poche ore la giovane donna dovrà fare i conti con le insidie di un ambiente perverso e oscuro e con le conseguenze di azioni forse troppo avventate.
Negli spazi bui e silenziosi di una città dormiente prende forma una vicenda dai toni erotici e inquietanti, che trova il suo centro gravitazionale nella fittizia piattaforma digitale per la vendita di contenuti a sfondo sessuale di nome Blue.
Presentata inizialmente dalla navigata creator Vicky come uno spazio di facile utilizzo in cui è possibile rispettare i propri limiti, Blue si rivelerà presto un luogo ben più pericoloso, che induce chi ne fa uso a spingersi sempre un po’ più in là di quanto previsto.
Il film si muove così in un territorio delicato e complesso: quello delle piattaforme online di contenuti per adulti e le dinamiche che le circondano. Dallo stigma sociale nei confronti delle creator, fino ai rischi che si celano dietro a uno strumento che può essere erroneamente visto come un semplice mezzo per fare molti soldi in poco tempo.
Lontano dall’emettere un giudizio definitivo, il lungometraggio si muove in questo mondo stratificato e multiforme, cui è importante avvicinarsi con consapevolezza, comprendendone fino in fondo i possibili pericoli.
Colonna sonora, fotografia e montaggio contribuiscono a creare un’atmosfera tesa e inquieta, che lascia presagire risvolti cupi e inattesi. A dare il volto agli enigmatici personaggi che animano la storia troviamo Rocco Siffredi nei panni del granitico papà di Luce, Shaen Barletta nel ruolo della magnetica e sensuale Vicky e Alexia Cozzi nel ruolo dell’ingenua e dolce protagonista – una “luce” in un universo corrotto e insidioso.