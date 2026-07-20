Blue, un viaggio nei lati più oscuri del web e dell'animo umano, con un inedito Rocco Siffredi

lunedì 20 luglio 2026 - Focus

Una giovane donna alla disperata ricerca di denaro, da recuperare con urgenza per togliere dai guai il fidanzato, invischiato in un pericoloso giro di droga. Un mondo borghese lussuoso e scintillante che nasconde perversioni e ipocrisie. Blue, esordio alla regia dell’attrice Eleonora Puglia (Dirty Fears, Buio come il cuore, Prendiamoci una pausa), è un film popolato da personaggi misteriosi e ambigui, un universo in cui le apparenze ingannano.



In questo teatro fosco e pericoloso si muove Luce, una studentessa universitaria figlia di un affermato oncologo, che ha da poco iniziato a frequentare un nuovo ragazzo − un meccanico dal viso angelico di nome Loris. Per Luce, tuttavia, non si tratta di una relazione facile: le origini umili di Loris rendono difficile la sua integrazione nel mondo borghese della protagonista, fatto di case lussuose, privé esclusivi, vacanze da sogno.



Proprio per riuscire a inserirsi nel gruppo di amici della fidanzata, Loris contrarrà un cospicuo debito e si ritroverà coinvolto in un giro criminale che metterà a rischio l’incolumità sua e di Luce. Per uscire da questa intricata situazione servono 4 mila euro e Luce è disposta a tutto pur di trovarli e salvare il suo innamorato.