Alice e il sindaco, la scena politica al giorno d'oggi vista con ironia e originalità. Online su MYmovies

Quando Paul Théraneau, il sindaco socialista di Lione con un’esperienza trentennale alle spalle, non ha più nessuna idea la situazione si fa complicata. Per risolvere il problema potrebbe essere d’aiuto una giovane filosofa in arrivo direttamente da Oxford: Alice Heimann sembra così essere la persona giusta per portare nuova linfa vitale nel consiglio comunale della città.



Il suo compito? Fornire idee al sindaco, da annotare meticolosamente con tanto di riferimenti bibliografici puntuali, per approfondire le tematiche del caso. In poco tempo Alice diventa una figura indispensabile per l’agire e il pensare quotidiano di Théraneau, con il malcontento degli altri membri del consiglio.



A propria volta laureato in filosofia, Nicolas Pariser dirige Alice e il sindaco (2019) dopo Le Grand Jeu (2015), vincitore di un premio Louis-Delluc come miglior esordio. Per il suo secondo lungometraggio il regista decide di mettere insieme due progetti diversi.



Da una parte la parabola di un presidente di regione poi divenuto sindaco di una grande città; dall’altra la vicenda di una giovane intellettuale dagli ottimi studi, ma indecisa su cosa fare della sua vita.