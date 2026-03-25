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Non è la fine del mondo, una buona mano di regia e una certa tenerezza per una commedia romantica (troppo) leggera

Basata sull'omonimo best seller di Alessia Gazzola. Da giovedì 26 marzo al cinema.
di Paola Casella

Fotinì Peluso 1999, Roma (Italia). Interpreta Emma De Tessent nel film di Valentina Zanella Non è la fine del mondo. Al cinema da giovedì 26 marzo 2026.
mercoledì 25 marzo 2026 - Recensioni

Emma De Tassent ha 28 anni e teme di essere destinata al ruolo di eterna stagista. Emma coltiva la segreta speranza di dare alla sua vita una svolta attraverso l'interminabile trattativa per ottenere la cessione dei diritti cinematografici del libro più famoso di Oscar Tessari, uno scrittore "controllante vorace". Quando perde il posto di stagista e non supera un colloquio di lavoro, Emma decide di andare a fare la commessa presso un'amabile creatrice di maglioni fatti a mano.

La commedia romantica è fresca e gentile, ma sconta proprio il difetto che Emma imputa agli altri: manca totalmente di profondità. Il film infatti riduce la storia di Emma a un romanzetto rosa come quelli che lei ama leggere. 

Zanella ha una buona mano di regia e una certa tenerezza, ma ha bisogno di tenere i piedi nella realtà, soprattutto nel raccontare quello che è un problema reale, come il precariato dei giovani e in particolare delle giovani.

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