MantovaFilmFest - Tutti i premiati

lunedì 26 agosto 2019 - Festival

Un road movie lungo la Puglia a bordo di una vecchia cabrio, e due protagonisti d'eccezione in cerca di un posto nel mondo. Ma, dietro le quinte, anche un percorso personale che ha portato il regista Alessandro Capitani fino al palco del Mantova Film Fest 2019, e in qualità di vincitore. Il premio è stato dedicato al defunto Tonino Zangardi che ha partecipato alla scrittura del soggetto del film. Il suo esordio sul grande schermo, In viaggio con Adele (guarda la video recensione), si è infatti aggiudicato il primo premio nel concorso opera prima 2019. Il film, punteggiato di di disavventure e scoperte, è il viaggio di due anime inquiete alla conquista di uno spazio per sé stessi. Nel cast grandi interpreti, tra i quali spiccano Alessandro Haber, Isabella Ferrari e Sara Serraiocco.

Sono onorato di questo premio, In viaggio con Adele è stato un "viaggio" bellissimo e faticoso, intercettare i sentimenti e quindi il cuore del pubblico era il nostro obiettivo. Sono felicissimo che ci siamo riusciti con il pubblico di Mantova! Grazie infinite. Il regista Alessandro Capitani

La consegna dei riconoscimenti è stata affidata al direttore artistico Mimmo Calopresti, al presidente di Mantova Film Studio, Salvatore Gelsi e al tutor della giuria giovani Gianluca De Serio. E proprio sotto la guida di quest'ultimo, hanno lavorato i giovani giurati (tutti tra i 18 e i 30 anni) per assegnare la loro menzione speciale della giuria giovani per il secondo anno consecutivo. Il riconoscimento è andato a Un giorno all'improvviso (guarda la video recensione) di Ciro D'Emilio, presentato nella sezione Orizzonti, allo scorso Festival di Venezia: "un film che ritrae l'ingresso nella vita adulta attraverso la perdita della figura materna come bussola essenziale, come forza di gravità. La pellicola - spiegano i 7 membri della giuria giovani - è stata scelta "per la capacità di rappresentare una storia di formazione e auto-affermazione con un ritmo controllato e una messa in scena essenziale, per la scelta di raccontare un tema ricorrente da una prospettiva inedita, evidenziando la complessità dei rapporti interpersonali e la necessità della rinuncia in funzione della propria crescita". E per il terzo anno, si riconferma il riconoscimento conferito da MYmovies.it al miglior documentario nella sezione filmdoc. Ad aggiudicarselo è stato La seconda patria di Paolo Quaregna con questo commento del direttore responsabile Giancarlo Zappoli: "In tempi in cui il solo pronunciare il sostantivo 'migranti' fa scattare reazioni che spesso hanno molto poco di razionale e che spingono verso polarizzazioni che non si confrontano con la realtà quotidiana non sarà mai sufficientemente ringraziato chi, come Paolo Quaregna, ci invita a ricordare che noi, quegli italiani che per una facile propaganda vengono 'prima', siamo venuti 'prima' nel tempo anche per quanto riguarda proprio quel termine.".