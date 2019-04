A Quiet Passion, su IBS il DVD di un biopic su cui riflettere

mercoledì 3 aprile 2019 - Homevideo

Nata nel 1803 ad Ambers nel Massachusetts. Mentre studia alle scuole superiori decide di allontanarsi dal College di Mount Holyoke per non doversi professare cristiana. Da quel momento vivrà nella casa paterna riducendo sempre più le frequentazioni del mondo esterno e dedicandosi alla scrittura e in particolare alla poesia. Alcune sue opere vengono pubblicate mentre è ancora in vita anche se l'editore le rimaneggia per farle aderire ai canoni che ritiene più appetibili per i lettori.

Il regista ha immaginato una biografia della poetessa Emily Dickinson della cui vita sembra non se ne sappia mai abbastanza. MYmovies.it

Una straordinaria Cynthia Nixon interpreta una donna dalla sensibilità acuta che si trova a vivere in un mondo in cui sono gli uomini a dominare. Un'opera che offre al pubblico occasioni di riflessione su un'epoca. A Quiet Passion è da oggi disponibile in DVD e Blu-Ray su IBS. Regia: Terence Davies Interpreti: Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Keith Carradine Paese: Gran Bretagna, Belgio, USA Anno: 2016 Supporto: DVD o BLU-RAY