Festa del Cinema di Roma, Peter Sellers nell'immagine ufficiale

mercoledì 12 settembre 2018 - Festival

Peter Sellers è il protagonista dell'immagine ufficiale della tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 18 al 28 ottobre 2018 presso l'Auditorium Parco della Musica.

Amato da pubblici estremamente diversi, che hanno saputo apprezzare la straordinaria carica comica, la brillante imprevedibilità delle sue interpretazioni e le eccellenti prove in ruoli drammatici, Peter Sellers è ritratto nei panni del suo personaggio più conosciuto, l'ispettore Jacques Clouseau, protagonista della serie La pantera rosa. Lo scatto è realizzato dal fotografo britannico Terry O'Neill, celebre in tutto il mondo per aver immortalato innumerevoli personalità del mondo della musica e del cinema, dai Beatles ai Rolling Stones, dalla famiglia reale britannica alle star di Hollywood. Nell'immagine ufficiale della Festa del Cinema 2018, Peter Sellers è colto in flagrante da Terry O'Neill che cattura tutta la sua ironia e il suo stupore: l'ispettore punta diretto al pubblico e lo rende protagonista dell'evento.

Sin dal mio primo anno, ho voluto caratterizzare la mia direzione artistica con manifesti che dessero un segno di eleganza, grazia e leggerezza. Quest'anno sono felice di aggiungere anche l'ironia, e Peter Sellers, in questo, è stato un maestro. Non è stato soltanto un genio comico, ma un attore grandissimo e versatile, come dimostrano le sue magnifiche interpretazioni per maestri diversissimi quali Stanley Kubrick, Vittorio De Sica, Hal Ashby, Blake Edwards, Alexander Mackendrick e molti altri. Antonio Monda, il direttore artistico della Festa del Cinema

La figura di Peter Sellers attraverserà tutta la prossima Festa del Cinema: l'attore sarà infatti protagonista di una retrospettiva a cura di Mario Sesti, realizzata in collaborazione con l'Ambasciata Britannica e il British Council.

La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma avrà luogo dal 18 al 28 ottobre 2018 all'Auditorium Parco della Musica coinvolgendo numerosi altri luoghi e realtà culturali della Capitale. Si svolgerà con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma guidata da Laura Delli Colli, e Francesca Via, Direttore Generale.