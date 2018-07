Festival Visioni dal Mondo, Immagini della Realtà - Il programma

giovedì 19 luglio 2018 - Festival

Torna a Milano dal 13 al 16 settembre, il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà, l'importante appuntamento con il cinema del reale, aperto al pubblico con ingresso gratuito organizzato dalla società di produzione FRANKIESHOWBIZ, con la direzione artistica di Fabrizio Grosoli. Madrina della quarta edizione del Festival: l'attrice e regista Lorenza Indovina. Molte le novità e i contenuti della quarta edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà che si terrà presso la Triennale di Milano, sede principale della rassegna, il centro culturale Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

Al Festival Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà temi di grande attualità mondiale saranno narrati, trattati, indagati attraverso il racconto del cinema del reale, un racconto che supera le barriere e porta un sguardo autentico capace di offrire nuove consapevolezze. MYmovies.it

Oltre 30 anteprime italiane e internazionali tra i titoli selezionati per il concorso Storie dal mondo contemporaneo su più di 150 film iscritti, i titoli internazionali pluripremiati ai più prestigiosi festival nel mondo e i titoli fuori concorso della migliore produzione cinematografica italiana contemporanea. Saranno 16 i progetti documentari work in progress che verranno presentati al parterre di professionisti del settore per la sezione dedicata all'Industry Visioni Incontra. Ospite d'onore del 4° Festival Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà, Costanza Quatriglio, documentarista e regista, che terrà la masterclass "Il racconto del reale", in programma domenica 16 settembre ore 11.30 alla Triennale di Milano, e riceverà il Premio Visioni dal Mondo, Cinema della Realtà 2018, assegnato a Gianni Amelio nella prima edizione del Festival, a Pietro Marcello nella seconda edizione e a Leonardo Di Costanzo nell'edizione 2017. Le donne saranno protagoniste anche dell'incontro "Un nuovo sguardo femminile sul cinema del reale", sabato 15 settembre ore 11.00 con quattro giovani registe: Silvia Bellotti, Martina di Tommaso, Martina Melilli e Maria Tilli. Tra le attesissime anteprime, storytelling del reale, il Festival prevede la programmazione di: Wall di Cam Christiansen il film documentario che esplora la realtà del muro che separa Israele e Palestina come mai fatto prima. Animato e diretto da Cam Christiansen, Wall è il primo film documentario di animazione prodotto dal National Film Board of Canada. The School in the Cloud di Jerry Rothwell affronta il tema dell'istruzione e dell'educazione attraverso il web e racconta l'esperimento condotto in tre anni dal professore indiano Sugata Mitra. Transformer di Michael Del Monte, narra e affronta il tema dell'identità di genere. Il film racconta la storia di un ex marine dell'esercito americano e campione mondiale di body building Matt 'Kroc' Kroczaleski che fa outing come transgender. Exit, dove la regista Karen Winther racconta nel film il suo viaggio di ricerca per trovare le motivazioni che l'hanno indotta ad abbandonare il passato di militanza estremista. Qual è stato il "campanello d'allarme" che ha fatto sì che lei e un gruppo di precedenti estremisti, neonazisti e non solo, abbandonassero la violenza e l'estremismo?.

Per la sezione Panorama Italiano Fuori Concorso, attesa la proiezione di 7 WOMEN, il film documentario prodotto e diretto da Yvonne Scio'. Un viaggio nel mondo delle donne che si confessano all'obiettivo della regista. Sette donne tra giornaliste, costumiste, attrici e non solo: da Rosita Missoni fondatrice, con Ottavio, dell'azienda Missoni a Rula Jebreal, giornalista di origini palestinesi; da Patricia Field costumista di Sex and the City e de Il Diavolo veste Prada a Bethann Hardison, prima top model al mondo di colore e attivista per i diritti degli afroamericani; da Susanne Bartsch e Alba Clemente, artiste newyorkesi, fino a Fran Dresher icona della serie cult The Nanny (La Tata). Un racconto di storie, talvolta, difficili ma anche di riscatti, di sogni e di passioni; un viaggio privato nella vita delle protagoniste attraverso la loro voce.