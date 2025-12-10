Sicilia Express, una perfetta commedia (degli equivoci) natalizia, con la rodata coppia Ficarra e Picone

mercoledì 10 dicembre 2025 - Recensioni

Salvo e Valentino sono infermieri in un ospedale milanese, ma le loro famiglie sono rimaste a Catania, e loro strappano due giorni di ferie per partecipare all’inaugurazione dal nuovo negozio a chilometro zero gestito dalle loro mogli. È quasi Natale, e la figlia di Valentino, la piccola Aurora, chiede a Babbo Natale di annullare la distanza fra Milano e Catania che causa tante frizioni in famiglia, non solo fra mamma e papà ma anche fra papà e i nonni materni. E Babbo Natale la accontenta fornendo a Salvo e Valentino un mezzo di teletrasporto, sotto le mentite spoglie di un cassonetto del secco. Da quel momento i due potranno proiettarsi fra Milano e Catania in un attimo, il che avrà ricadute sui loro rapporti con i colleghi a Milano e i famigliari in Sicilia, facendo emergere anche i caratteri del duo: il bugiardo e geloso Salvo e l’onesto e ingenuo Valentino.



Dopo il successo di Incastrati Ficarra e Picone tornano alla serialità Netflix con Sicilia Express, cinque episodi incentrati sulla loro coppia comica e sul loro umorismo garbato che non ha bisogno di volgarità per far sorridere e a tratti ridere di gusto. Come al solito la serie riposta sulla rodata interazione fra Valentino e Salvo e su una struttura da commedia degli equivoci (e dell’arte), basata su una sceneggiatura che, oltre a Ficarra e Picone, annovera anche ‘imprescindibile Nicola Guaglianone, Fabrizio Cestaro e Fabrizio Testini. Sicilia Express è una perfetta serie natalizia da gustarsi sotto l’albero, senza pretese di innovazioni dì radicale della comicità da piattaforma ma senza neanche rinunciare a qualche punta polemica.

