The Flash, il primo stand-alone cinematografico dedicato al velocista scarlatto della DC Comics

Primo stand-alone cinematografico dedicato al velocista scarlatto della DC Comics, The Flash racconta il viaggio indietro nel tempo di Barry Allen per cambiare alcuni eventi del passato e impedire così l'omicidio della madre. Qualcosa tuttavia non va per il verso giusto e Barry scopre di aver irrimediabilmente modificato il corso temporale degli eventi, ritrovandosi bloccato in un universo alternativo dove non esistono metaumani. Per tirarsi fuori dai guai e salvare il nuovo mondo dal Generale Zod, il supereroe si vedrà costretto a convincere un Batman decisamente cambiato a tornare in campo per portare in salvo una misteriosa kryptoniana imprigionata.



Dopo le scuse pubbliche, Ezra Miller potrà portare avanti il ruolo di Flash in seguito alla sua apparizione nei film dell'universo esteso DC Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League.



Nell'ultimo anno la star è stata infatti protagonista di una serie di episodi turbolenti, tra cui molteplici arresti per aggressione e un furto con scasso in una casa del Vermont. In vista dell'uscita del primo lungometraggio interamente dedicato al supereroe dotato di supervelocità, Miller ha dichiarato di aver passato un periodo di intensa crisi dovuto a problemi mentali complessi e ha chiesto scusa per i suoi comportamenti violenti.

