Viaggio a sorpresa

a cura della redazione

domenica 15 maggio 2022

a cura della redazionedomenica 15 maggio 2022

Ambientato tra New York e la Puglia, narra la storia di Michael, un broker newyorkese innamorato dell'Italia che compra una masseria in Puglia per dare un cambio alla monotonia della sua vita. Quando arriva in Italia per il rogito dell'immobile incontrerà una esuberante famiglia pugliese e tra mille equivoci ne succederanno di tutti i colori.