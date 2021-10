Io sono Babbo Natale, una clip della nuova commedia di Edoardo Falcone

sabato 30 ottobre 2021 - Video

Da bambino Ettore Magni, figlio di due sbandati, ce l'aveva a morte con Babbo Natale perché non gli portava mai i regali. Da grande ce l'ha con il mondo, commette una rapina e trascorre sei anni in carcere, senza rivelare i nomi dei suoi complici. Ma una volta uscito di prigione il boss di allora, invece di ricompensare il suo silenzio, lo lascia senza un soldo e lo fa riempire di botte dai suoi scagnozzi. Anche la sua ex Laura non vuole più vederlo, né fargli vedere la bambina che lui ha abbandonato da piccolissima quando è finito in galera. A tendergli una mano è un anziano e distinto signore, Nicola Natalizi, che gli rivela di essere nientemeno che Babbo Natale. Ed Ettore, benché incredulo, accetta di fargli da assistente.



Un film che nasce per tutti - grandi e piccini: si diceva un tempo - ma senza essere necessariamente un “family”, almeno nell’accezione più logora del termine. Una volta tanto non c’è il “cattivo” di turno che vuole distruggere il Natale e la “magia delle feste”. Di psicopatici ne abbiamo già tanti nella vita reale, non ne volevo aggiungere un altro alla già lunga lista. Il regista Edoardo Falcone

Io sono Babbo Natale - di cui vediamo una clip in esclusiva su MYmovies - vede due protagonisti d'eccezione: Marco Giallini nei panni di un ladruncolo e Gigi Proietti in quelli di Babbo Natale. I due attori (Proietti alla sua ultima interpretazione prima della scomparsa di un anno fa) formano una coppia indimenticabile, dalla comicità innata e dal candore umano.



Distribuito da Lucky Red, Io sono Babbo Natale sarà al cinema da mercoledì 3 novembre.