Giorgio Crico

martedì 17 dicembre 2019

Djibi, papà single, ogni sera inventa una storia per far addormentare sua figlia di otto anni, una bambina vivace e intelligente di nome Sofia. Una notte, mentre sta dormendo, la bimba sogna le storie che le racconta il padre e si vede nei panni di una principessa accompagnata proprio da Djibi, che le appare nelle vesti di un principe. Qualche anno più tardi, Sofia è ormai cresciuta e le fiabe della buona notte non le interessano più, anzi: i rapporti con suo padre si sono raffreddati e i due si sono allontanati dalla complicità che avevano un tempo. Come farà Djibi a riuscire a ritagliarsi un ruolo da eroe anche nella "nuova" vita della figlia nonostante lei stia crescendo e stia diventando lei stessa la protagonista assoluta delle loro storie?

Le riprese de Il principe dimenticato sono durate ben undici settimane, si sono svolte tra Parigi, Suresnes e gli studios di Bry-sur-Marne e sono terminate a ottobre del 2018, come ha fatto sapere Omar Sy via Instagram con un post che celebrava la fine dei lavori dopo oltre due mesi.

Il regista Hazanavicius è noto soprattutto per aver diretto il film evento del 2011 The Artist, premiato con l'Oscar al Miglior Film e alla Miglior Regia nel 2012, all'epoca diventato subito celebre per essere muto e girato in bianco e nero. Prima de Il principe dimenticato, il regista ha firmato anche The Search e Il mio Godard, ultima opera prima di quest'ultima produzione datata 2017. Stavolta Hazanavicius si misura con una commedia più leggera e colorata, venata di sfumature fantastiche, dopo aver affrontato negli ultimi dieci anni dei generi molto più seri come il dramma, il film di guerra e la biografia.



Il cast vede nel ruolo di Djibi l'onnipresente Omar Sy, l'attore francese del momento senza se e senza ma: in patria gode di un credito pressoché infinito ma anche negli USA si sono accorti di lui e gli hanno ritagliato un ruolo piuttosto rilevante anche nel franchise di Jurassic World. Al suo fianco troviamo il comico belga François Damiens e l'attrice franco-argentina Bérénice Bejo, già vista proprio in The Artist e moglie del regista del film. 