The Deep, la storia vera dell’eroe che vinse l’Atlantico e tornò dalla morte. In streaming su MYmovies ONE

La seconda metà del film è dedicata al ritorno a casa di Gulli, accolto come un miracolo vivente e come un eroe nazionale, indagato da scienziati e media mentre lui sembra cercare solo un nuovo equilibrio con la propria identità.



Studi ed esperimenti scientifici evidenziano una sua particolare condizione fisica legata al grasso corporeo e simile a quella delle foche, ma resta pur sempre una parte di mistero insondabile. Ed è qui che il racconto della catastrofe si lega all’intimità dell’indagine psicologica.



Senza aggiungere enfasi, Kormákur fa sì che a parlare siano il corpo e la materia, lasciandoci come il protagonista nello smarrimento di fronte a domande irrisolte e irrisolvibili e all’enigma indecifrabile dell’uomo e della natura.