Cinema La Compagnia, tutto è pronto per la riapertura

venerdì 23 aprile 2021 - News

Dopo la chiusura della sala, lo scorso 26 ottobre 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, il cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour, 50/r) riapre, in presenza, lunedì 26 aprile 2021, grazie alle disposizioni del “Decreto Riaperture” varato dal Governo e nel rispetto di tutte le misure anti-contagio. Le attività del cinema La Compagnia, nel corso degli scorsi mesi, erano migrate online, sulla piattaforma Più Compagnia, che resterà comunque attiva, andando ad affiancare e ad arricchire la programmazione della sala.



Un’apertura in grande stile, quella de La Compagnia, a partire dalle 12.15 del 26 aprile, all’insegna del cinema internazionale, con la notte degli Oscar proiettata a poche ore dall’evento dal vivo, grazie alla collaborazione con Sky Cinema. Proprio uno dei titoli in corsa agli Oscar 2021, il documentario d’inchiesta Collective, aprirà il nuovo cartellone di film in presenza, dal 26 aprile pomeriggio (ore 17.00 e 19.15).



Il cinema documentario è infatti al centro della proposta culturale della casa del cinema della Toscana: a questo genere è dedicata la rassegna, che inizia il 27 aprile, con tutti i documentari in lizza ai David di Donatello, il più prestigioso riconoscimento cinematografico italiano. E come di consueto, La Compagnia sarà il palcoscenico dei festival internazionali, con un ricco programma che spazia dalle novità ai film intramontabili, come i documentari provenienti dall’archivio del Festival dei Popoli. Tra le anteprime, Firenze sotto vetro, di Federico Micali e Pablo Benedetti (6 maggio), che porterà sul grande schermo l’atmosfera sospesa e i sentimenti di stupore, ansia e speranza, dei Fiorentini nel corso del primo lockdown.



LA NOTTE DEGLI OSCAR

L’appuntamento con la nuova edizione dei premi Oscar a Los Angeles è il 25 aprile e sarà una cerimonia insolita, in due location diverse, con pochissime persone in presenza, distanziate e un red carpet oltremodo ridimensionato. Il cinema La Compagnia dedica un omaggio a questa importante cerimonia, che simbolicamente dà il la alla riapertura delle sale: il 26 aprile (dalle ore 12.15), sarà proiettata per intero, near live, la cerimonia della notte degli Oscar, in collaborazione con Sky, (ingresso libero).



COLLECTIVE, DI ALEXANDER NANAU

Proprio dalla cinquina dei film selezionati agli Oscar, in corsa come Miglior Film Straniero e come Miglior Documentario, arriva in anteprima a La Compagnia il film Collective di Alexander Nanau (Francia, Lussemburgo, 2019, 109’), presentato a Venezia 76. Il film sarà in programmazione del 26 aprile.



I 10 DEI DAVID

Nella nuova programmazione de La Compagnia, saranno proiettati tutti e 10 documentari che hanno concorso per la cinquina finale della 66esima edizione dei Premi David di Donatello, la cui cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 11 maggio. Una rassegna che darà modo di vedere documentari al di fuori dei circuiti commerciali e che sarà accompagnata da una serie di conversazioni, realizzate in collaborazione con l’Accademia del cinema italiano (e già online gratuitamente su Più Compagnia), che propongono un approfondimento sul cinema degli autori delle dieci opere selezionate. I film sono:

- Entierro, di Maura Morales Bergmann (Italia/Cile, 2019,70’)

- Faith, di Valentina Pedicini (Italia, 2019, 93’)

- Guerra e pace, di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti (Italia/Svizzera, 2020, 128’)

- Il caso Braibanti, di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese (Italia, 2020, 64’)

- Mi chiamo Francesco Totti, di Alex Infascelli (Italia, 2020, 106’)

- Notturno, di Gianfranco Rosi (Italia/Francia/Germania, 2020, 100’)

- Pino, di Walter Fasano (Italia, 2020)

- Punta Sacra, di Francesca Mazzoleni (Italia, 2020)

- The Rossellinis, di Alessandro Rossellini (Italia, 2020)

- Welcome to Palermo, di MASBEDO (Italia, 2019)



CUBAN DANCER

In occasione della Giornata Internazionale della Danza, promossa dall'International Dance Council dell'Unesco, il 29 aprile, il 2 e il 3 maggio, sarà proiettato il documentario di Roberto Salinas, Cuban Dancer. A 15 anni Alexis è già una promessa della Scuola Nazionale di balletto di Cuba quando scopre che la sua famiglia vuole trasferirsi negli Stati Uniti. Determinato a continuare a danzare, Alexis dovrà lasciare maestri, amici ed il primo amore, per farsi strada nel difficile mondo del balletto americano, pur rimanendo fedele alle sue radici.



I FESTIVAL INTERNAZIONALI

Il 14 e il 15 maggio, una due giorni dedicata al cinema indiano a cura del River to River Florence Indian Film Festival, unico festival italiano dedicato alla cinematografia indiana, diretto da Selvaggia Velo, che torna nelle sale del cinema La Compagnia con uno speciale evento, per premiare il suo pubblico. Due giorni di proiezioni, incontri con ospiti internazionali per celebrare la 20esima edizione della manifestazione tenutasi online dal 3 all’8 dicembre 2020, online su Più Compagnia e che si è conclusa con grande successo, raggiungendo oltre 9160 visualizzazioni per 6414 ore di visione, da utenti connessi in tutto il mondo. L’evento offrirà agli spettatori non solo alcuni film principali dell’edizione 2020, ma anche degli appuntamenti speciali, pensati appositamente per l’iniziativa in sala. “Siamo molto felici di poter offrire il meglio del festival ma anche incontri originali con ospiti e artisti. L’edizione online è stata una scommessa ma finalmente siamo riusciti a tornare in sala per festeggiare questo ventesimo anniversario insieme al nostro pubblico che ci ha sostenuti fino ad oggi” ha dichiarato la direttrice del festival Selvaggia Velo.



Dal 21 al 28 maggio, 19esima edizione del Florence Korea Film Fest. La nuova edizione del Florence Korea Film Fest, diretto da Riccardo Gelli, per l’associazione Taegukgi, racconta la Corea del Sud tra presente e passato, e con i suoi 100 film in programma apre una prospettiva sul futuro del Paese asiatico. A Firenze, dal 21 al 28 maggio, in forma ibrida – in presenza al cinema La Compagnia e online sulla piattaforma Più Compagnia, in collaborazione con MYmovies – la manifestazione presenta un programma ricco e variegato: un omaggio alla star sudcoreana, l’attrice Moon So-ri, con una retrospettiva a lei dedicata; una selezione dei film di Kim Ki-duk, scomparso nel 2020; Korea New Wave, novità di quest’anno, sezione che propone una selezione dei film dal 1990 al 2004, che hanno portato la Corea del Sud all'apice del mercato cinematografico mondiale; le storiche sezioni Orizzonti Coreani (i film che meglio hanno rappresentato le produzioni degli ultimi anni) e Independent Korea (i film indipendenti che hanno poca visibilità nel mercato). Completano il programma K-Documentary (una selezione delle migliori opere documentaristiche) e Corti Corti, (una selezione di cortometraggi). Tra gli eventi speciali anche quelli dedicati alla cultura sudcoreana, come Feeling Korea 2021 - Music, Dance, Culture & Korean (che si svolgeranno online a causa dell’emergenza sanitaria).



Popoli Reloaded, una selezione di film dall’archivio del Festival dei Popoli. Il Festival dei Popoli torna in sala dal 14 al 19 giugno, al cinema La Compagnia, con una nutrita programmazione di film tenuti in serbo per la riapertura e la visione sul grande schermo: delle vere “perle documentaristiche”, tutte da riscoprire della sezione Diamonds Are Forever, le coraggiose sperimentazioni di Doc Explorer e l’omaggio al cineasta rumeno Radu Jude, vincitore dell’Orso d’Oro all’ultimo Festival di Berlino. Il regista sarà presente a Firenze, nei giorni della manifestazione, per presentare i film e incontrare il pubblico. L'omaggio a Radu Jude è realizzato in collaborazione con Accademia di Romania in Roma.



Evento de Lo Schermo dell’Arte Film Festival. Il prossimo 10 giugno, Lo schermo dell’arte partecipa alla nuova edizione di Secret Florence - progetto speciale dell'Estate Fiorentina 2021, promosso dal Comune di Firenze - presentando al Cinema La Compagnia la versione rimasterizzata in 4K di un film cult del genere biopic ambientato nella swinging London della fine degli anni Sessanta e inizio Settanta: A Bigger Splash (1974) di Jack Hazan. Tra documentario e fiction, il film è incentrato sulla biografia dell’artista britannico David Hockney, nel quale gli attori e lo stesso Hockney, re-interpretano se stessi e le vicende vissute dalla cerchia di amici intorno al pittore. Vi si narra, ad esempio, la realizzazione di note opere dell’artista quali Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) e la fine dell'intensa e travagliata relazione con Peter Schlesinger, partner, assistente e musa del pittore. Vi appaiono, tra gli altri gli stilisti Celia Birtwell e Ossie Clark, il gallerista John Kasmin e il curatore Henry Geldzahler.



3 FILM DI FEDERICO MICALI IN ANTEPRIMA

- Firenze sotto vetro, firmato insieme a Pablo Benedetti (6 maggio)

- Mi piace Spiderman… e allora? (4 giugno)

- Looking for Negroni (11 giugno)



MARATONA TWIN PEAKS

Il fatto che la redazione dei Cahiers du Cinéma l’abbia definito il miglior film del decennio 2010-2019, è già un motivo per vedere o rivedere la terza stagione di Twin Peaks. L’intera stagione, suddivisa in 4 mini-maratone, sarà proiettata in lingua originale, con sottotitoli in italiano, tutta a ingresso libero, grazie alla collaborazione con Sky Atlantic. Le proiezioni si terranno la domenica (il 16 e il 30 maggio; il 6 e il 13 giugno) dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e potranno essere intervallate da un brunch domenicale, all’aperto.



PIÙ COMPAGNIA - THE BEST

Una selezione dei migliori documentari programmati su Più Compagnia, saranno riproposti al pubblico:

Biglietti acquistabili online su www.cinemalacompagnia.it e alla cassa del cinema La Compagnia.Dal 28 Giugno la Compagnia si sposta in Arena estiva, nel cortile degli Uffizi, con la IX edizione di Apriti Cinema, che andrà avanti fino al 9 Agosto, con proiezioni tutte le sere ad ingresso libero.